Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Ekrem Konur, l’Inter avrebbe acceso i riflettori su uno dei profili più interessanti del panorama europeo emergente: Nico Paz. Il talento argentino, attualmente in forza al Como rappresenterebbe per la dirigenza nerazzurra un’idea concreta in vista della prossima estate. Alla Pinetina, infatti, si starebbe ragionando su come rafforzare la rosa da mettere a disposizione di Cristian Chivu, individuando in Paz un profilo capace di coniugare qualità tecnica, visione di gioco e ampi margini di crescita.

Nico Paz, il profilo ideale per la nuova Inter di Chivu

Il nome di Nico Paz non è casuale. Il fantasista argentino ha impressionato per personalità e continuità nonostante la giovane età, dimostrando di poter incidere anche in un contesto competitivo come la Serie A. Tecnica sopra la media, intelligenza tattica e capacità di agire tra le linee lo rendono un elemento perfetto per il calcio che Chivu vorrebbe proporre all’Inter. Non a caso, il club nerazzurro lo considererebbe un rinforzo ideale per aumentare qualità e imprevedibilità sulla trequarti. Tuttavia, come sottolinea Konur, la strada che porta a Paz è tutt’altro che in discesa. Innanzitutto bisognerà capire cosa accadrà in estate con il Real Madrid: il club spagnolo ha mantenuto sul classe 2004 un diritto di recompra valido fino al 2027 e che gli permetterebbe di riportarlo alla base per una cifra fra i 9 e gli 11 milioni di euro.

Trattativa complessa: l’idea “alla Brahim Diaz” come possibile soluzione

Proprio la posizione del Real Madrid rappresenterebbe quindi il primo ostacolo per l’Inter. Se la società madrilena decidesse di non riprende Paz, agli spagnoli spetterebbe comunque il 50% sulla futura rivendita del calciatore, che a quel punto dovrebbe però essere pattuita con il Como. Un secondo ostacolo oggettivo, vista la potenza economica dei lombardi e la non necessità della famiglia Hartono di cedere pezzi pregiati della propria scacchiera. Oltre a tutto questo, per strappare eventualmente Nico Paz dalle mani di Fabregas servirebbe un'offerta faraonica, da almeno 65 milioni di euro. Soldi che l'Inter potrebbe tirare fuori, magari inventando formule che prevedrebbero pagamenti dilazionati.