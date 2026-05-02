Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, Galatasaray e Fenerbahçe avrebbero messo nel mirino Jonathan David. Le due grandi del calcio turco avrebbero già avviato colloqui preliminari per capire la fattibilità dell’operazione. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma entrambi i club starebbero esplorando le basi economiche e contrattuali di un possibile affare in vista dell’estate.

Galatasaray e Fenerbahçe si muovono: la Turchia osserva David

L’interesse dei due club di Istanbul non sorprende.

Jonathan David resta infatti un attaccante di grande valore, ancora giovane e con margini importanti, nonostante una stagione che non ha rispettato pienamente le aspettative. La sua capacità di attaccare la profondità, la mobilità su tutto il fronte offensivo e il fiuto del gol continuano a renderlo un profilo appetibile anche fuori dai principali campionati europei.

Galatasaray e Fenerbahçe, entrambe intenzionate a rinforzare pesantemente il reparto offensivo, vedrebbero nel canadese un innesto ideale per alzare il livello tecnico della rosa e competere anche in ambito internazionale. Per ora si tratta solo di contatti esplorativi, ma il fatto che due club di questo peso abbiano già acceso i riflettori su di lui dimostra come il mercato intorno a David sia tutt’altro che fermo.

Spalletti riflette: le ultime quattro gare saranno decisive

Anche la Juventus, però, è nel pieno delle valutazioni. David non ha garantito il rendimento che ci si aspettava quando il club ha deciso di puntare su di lui e, soprattutto nei momenti chiave della stagione, è mancata quella continuità che ci si aspetta da un attaccante centrale nel progetto tecnico. I numeri non bastano a raccontare tutto, ma la sensazione generale è che il canadese non abbia ancora realmente fatto il salto di qualità definitivo in bianconero.

Nonostante questo, Luciano Spalletti continuerebbe a credere nelle sue potenzialità. Il tecnico toscano apprezza il suo lavoro senza palla, la disponibilità tattica e la possibilità di modellarlo ulteriormente all’interno del proprio sistema offensivo. Proprio per questo, le ultime quattro partite della stagione potrebbero diventare decisive: saranno quelle gare a spostare davvero l’ago della bilancia, in un senso o nell’altro.