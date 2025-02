La Juventus potrebbe tentare un grande colpo di mercato in estate: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, a fine stagione dovrebbe tornare al Napoli, club proprietario del suo cartellino. Se la Vecchia Signora volesse davvero portarlo a Torino, dovrebbe dunque negoziare direttamente con il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Dell’interesse della Juve per Osimhen ha parlato anche Ivan Zazzaroni nel corso della trasmissione Pressing. Il direttore del Corriere dello Sport ha sottolineato le difficoltà di un’eventuale trattativa, spiegando che il Napoli chiederebbe una cifra molto elevata per lasciar partire il suo bomber: “Non si calcola De Laurentiis, ci vogliono 100-120 milioni per darlo alla Juventus perché non c’è clausola per l’Italia”.

Questo dettaglio è importante, perché il contratto di Osimhen prevede una clausola rescissoria valida solo per l’estero, mentre per le squadre italiane la cifra sarebbe soggetta a negoziazione.

Il giudizio di Zazzaroni su Lloyd Kelly e Yildiz

La Juventus, quindi, si troverebbe davanti a una richiesta economica molto alta per Osimhen e a un presidente notoriamente rigido nelle trattative, specialmente con i rivali storici. In passato, infatti, i trasferimenti tra Napoli e i bianconeri sono stati rari e sempre caratterizzati da tensioni.

Durante la stessa trasmissione, Zazzaroni ha espresso perplessità anche su un altro acquisto bianconero: Lloyd Kelly, difensore in arrivo dal Bournemouth. Il giornalista ha ironizzato sulla scelta del club torinese, sottolineando come il giocatore fosse stato scartato dal Napoli la scorsa estate: “Spero sia un prestito e non un acquisto per un giocatore scartato in estate dal Napoli.

Non prendono giocatori di livello”. Un’opinione piuttosto severa, che si inserisce nel dibattito sulla strategia di mercato della Juventus, spesso accusata di non puntare su top player affermati.

Zazzaroni ha poi parlato anche di Kenan Yildiz, uno dei giovani più promettenti della rosa bianconera. Infine il giornalista ha affermato: “80-100 milioni non te li dà nessuno, anche se io glielo auguro”.

La priorità della Juventus: la Champions League

Nonostante le voci di mercato, la Juventus è concentrata sugli obiettivi stagionali. Il traguardo più importante è la qualificazione alla Champions League, un obiettivo cruciale sia dal punto di vista sportivo che economico. Partecipare alla massima competizione europea garantisce infatti importanti introiti, fondamentali per pianificare il mercato estivo.

Fino a questo momento, la Juventus ha già incassato circa 63 milioni di euro dal suo percorso in Champions, una cifra che potrebbe aumentare ulteriormente in caso di qualificazione agli ottavi, dopo i playoff.