Qualche giorno fa Damien Comolli ha incontrato i media per fare chiarezza su quelli che saranno i piani per il futuro della Juventus. Nonostante questo resta ancora un clima di tensione e, come rivelato da Tuttosport, nei prossimi giorni ci sarà una summit decisivo tra John Elkann, Luciano Spalletti, Damien Comolli e Giorgio Chiellini. L’ex difensore bianconero sarà presente e con la proprietà cercherà di risolvere le tensioni createsi dopo il derby. Una situazione delicata che inevitabilmente sta creando interrogativi anche tra i tifosi, desiderosi di capire quale sarà il futuro tecnico e societario del club bianconero.

La Juventus, infatti, è chiamata a programmare la prossima stagione con idee chiare e senza ulteriori fratture interne. Per questo motivo il vertice dei prossimi giorni potrebbe rappresentare un momento decisivo per stabilire gli equilibri all’interno della società e definire in maniera netta ruoli, strategie e obiettivi.

Il summit per evitare nuove tensioni

Il confronto tra Elkann, Spalletti, Chiellini e Comolli dovrà essere decisivo e risolutore. Una fase di incertezza sarebbe solo dannosa per il club. Il tecnico di Certaldo ha due richieste chiare: non vuole ingerenze nel suo lavoro da parte di figure esterne e vorrebbe inserire nel management la figura di Tognozzi. Quest’ultimo era già stato valutato un anno fa da Comolli.

Ma l’ad francese bocciò Tognozzi sia per il ruolo di direttore tecnico che per quello di direttore sportivo. Ruoli poi affidati a Modesto e Ottolini.

Una situazione che adesso rischia di tornare centrale nelle discussioni interne alla Juventus. Spalletti vuole sentirsi pienamente coinvolto nel progetto e pretende garanzie precise sul fatto che le decisioni tecniche vengano condivise. Il rapporto con la dirigenza dovrà quindi trovare un equilibrio chiaro per evitare ulteriori incomprensioni. In questo senso la presenza di Giorgio Chiellini potrebbe rivelarsi fondamentale. L’ex capitano bianconero, infatti, gode della fiducia sia della proprietà che dell’allenatore e potrebbe avere il compito di fare da mediatore per riportare serenità all’interno del club.

Il mercato sarà un altro nodo centrale

Poi andrà affrontato il tema mercato. Spalletti vuole dire la sua perché vuole costruire una squadra a sua immagine somiglianza. Il tecnico di Certaldo vorrebbe avere un confronto costante sui giocatori da comprare e non vuole ritrovarsi ad avere calciatori magari scelti solo da Comolli. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione ma gli scenari aperti restano molteplici.

La Juventus, infatti, si prepara a vivere un’estate molto importante sotto il profilo delle entrate e delle uscite. Alcuni giocatori potrebbero lasciare Torino mentre altri verranno valutati attentamente nel corso delle prossime settimane. Spalletti vuole una rosa costruita secondo le sue idee tattiche e ritiene fondamentale poter incidere direttamente sulle scelte strategiche. Per questo motivo il summit con Elkann, Comolli e Chiellini potrebbe rappresentare un passaggio chiave anche per definire le future mosse di mercato del club bianconero.