La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo portiere di livello internazionale e il nome in cima alla lista resta quello di Alisson Becker. Il brasiliano del Liverpool rappresenta il grande obiettivo della dirigenza bianconera, ma la trattativa continua a vivere momenti di forte tensione. I Reds, infatti, non sembrano intenzionati a lasciar partire facilmente uno dei propri leader. Intanto, durante una diretta su Juventibus, Luca Momblano ha commentato così la situazione: “Se salta Alisson è la debacle di Comolli”.

Alisson-Juventus, cresce la tensione

Momblano ha dato alcuni dettagli in più sulla situazione di Alisson con la Juventus: “Perché il contratto è pronto il pre accordo è firmato, c’è l’ok totale. Devo dire che gli agenti di Alisson hanno rassicurato molto Comolli, però tu non puoi essere preso in mezzo perché devi sapere esattamente e probabilmente devi aver già interloquito con Liverpool però la firma di Alisson che era prevista tra lunedì e martedì deve slittare. Comolli molto molto teso a riguardo”.

Parole che descrivono perfettamente il clima che si respira in queste ore attorno alla Continassa. La Juventus ritiene Alisson il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo e dare esperienza internazionale alla squadra di Luciano Spalletti.

Il problema principale resta però il Liverpool, che non vuole perdere il portiere brasiliano che rappresenta uno dei pilastri dello spogliatoio.

La sensazione è che i bianconeri abbiano già fatto gran parte del lavoro con l’entourage del giocatore, ma che manchi ancora il passaggio decisivo con il club inglese. Proprio questo starebbe alimentando la tensione di Damien Comolli, consapevole dell’importanza strategica dell’operazione.

Mercato Juventus, serve una svolta

Per il momento il mercato della Juventus è fermo. Alisson sembra essere in salita. I parametri zero seguiti per il momento non sono stati presi e sembra impossible arrivare a Bernardo Silva e a Senesi. La Juventus li ha corteggiati per mesi ma senza trovare un accordo.

Adesso la dirigenza è chiamata ad intervenire in modo più deciso per non rischiare di essere in ritardo sul mercato.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quale direzione prenderà la strategia bianconera. I tifosi aspettano segnali concreti e soprattutto colpi importanti in grado di rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione complicata. La trattativa per Alisson, in questo senso, potrebbe rappresentare molto più di un semplice acquisto.