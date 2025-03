Secondo le indiscrezioni riferite su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, se la Juventus dovesse avere un altro blackout simile a quello vissuto contro l'Empoli o contro l'Atalanta, allora la società piemontese potrebbe pensare all'esonero anticipato di Thiago Motta.

Della Valle: 'Se ci fosse un altro blackout come con l'Atalanta allora sì che Motta rischierebbe'

La giornalista Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube di quello che sarebbe il sentimento in casa Juventus nei confronti di Thiago Motta: "Sicuramente c'è grande delusione, grande disappunto e grande amarezza all'interno del club, a partire dai piani alti.

Elkann, che attualmente è fuori dall'Italia per lavoro, comincia ad essere seriamente preoccupato. È come se si fosse veramente rotto qualche cosa tra Motta e la dirigenza, nonostante appunto l'allenatore sia stato difeso comunque a spada tratta anche dallo stesso Giuntoli, che lo ha confermato dopo l'eliminazione in Coppa Italia con l'Empoli".

La giornalista ha poi precisato: "Per l'immediato io non credo che Motta rischi, anche perché in questo momento andare a trovare un traghettatore non sarebbe nemmeno facile. Quindi mi viene in mente il nome di Tudor e forse Mancini, che comunque stendo a credere verrebbero per così poco tempo. Quindi oltretutto la Juventus non vuole correre il rischio di peggiorare la situazione, visto che al momento è in quarta posizione, vuole andare avanti così e lo farà fino alla fine.

Però non devono più ripetersi episodi di questo genere, perché se ci fosse un altro blackout come quello che abbiamo visto con l'Atalanta o con l'Empoli e quindi il rischio di mettere seriamente a repentaglio il quarto posto, allora sì che la Juventus potrebbe prendere provvedimenti anche a stagione in corso, cosa che succede veramente raramente in casa bianconera"

Della Valle ha concluso: "Che cosa succederà per il futuro?

Il vento sicuramente è cambiato e c'è meno protezione, chiamiamola così, nei confronti di Motta. Nel senso che prima dalla Continassa arrivava che l'italo brasiliano non era in discussione anche in caso di mancato raggiungimento del quarto posto. Adesso il mood non è più questo, cominciano ad aumentare i dubbi che sono maggiori delle certezze e non c'è più la convinzione che Motta possa restare anche in caso di raggiungimento del quarto posto".

Juve, i tifosi commentano le parole di Fabiana Della Valle: 'L'errore è stato aver messo un allenatore inesperto'

Le parole usate da Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione tra i tifosi della Juventus sul web: "Io credo che il progetto giovani possa ancora valere, il grosso errore è stato mettere alla guida un allenatore troppo inesperto e integralista nelle sue idee" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Abbiamo perso già un anno. Un solo allenatore Antonio Conte, e l'unico che puoi farci risalire la china".