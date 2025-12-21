Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, si potrà dire che la Juventus sia tornata definitivamente sulla strada della competitività solamente se la formazione bianconera riuscirà a superare indenne le prossime 5 partite di campionato che la vedranno dover fronteggiare tutte formazioni di seconda fascia.

Balzarini: 'Se supera positivamente i prossimi cinque scontri, allora si potrà dire che forse la Juve è tornata'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: "Adesso arriva un calendario sulla carta più che abbordabile, perché ci saranno le trasferte di Pisa, Sassuolo e Cagliari intervallate dalle gare casalinghe contro Lecce e Cremonese.

Dopo di ciò arriverà il Napoli a Torino, un match da disputare in mezzo alle due fondamentali sfide di Champions League, alla quale però anche la formazione di Conte partecipa. Quindi, come già detto, le prossime settimane sorrideranno ai bianconeri, ma è proprio in queste occasioni che deve venir fuori la mentalità. Bisogna evitare di pensare che si affronteranno avversari di rango inferiore e quindi sarà tutto più facile. Se supera questa fase positivamente fatta di cinque incontri, che non vuol dire per forza di cose vincerle tutte, allora potremmo dire che la Juventus sta tornando. Se è definitivamente tornata, lo capiremo soltanto al termine della stagione in corso".

Balzarini, riferendosi poi alla gara vinta dalla Juventus con la Roma ha detto: "Penso che tra i migliori in campo ci sia Bremer, ma anche Openda ha fatto una grande partita.

Se dovessi scegliere uno dei meno brillanti dico Zhegrova: attenzione però, il kosovaro è potenzialmente un campione, un crack, ma deve capire che certe giocate in fase difensiva non le deve fare. Certi rischi si possono prendere ma a 20 metri dall'area avversaria e non dalla propria. Credo comunque che ieri con la Roma lo abbia capito sulla propria pelle, perché dal suo errore nasce l'intervento di Wesley e il successivo gol di Baldanzi".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Questa squadra non è tornata ma almeno Spalletti la sta svegliando'

Le parole di Balzarini hanno coinvolto tantissimi utenti sul web nella discussione: "Questa Juve non è tornata ma almeno Spalletti la sta svegliando attraverso idee, organizzazione e intensità.

Ora però serve che la società segua Spalletti, sia nelle richieste che nella mentalità" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Il tema è che nel calcio di oggi, come ha detto giustamente Spalletti, stare dietro arroccati prima o poi lo paghi. Una volta poteva funzionare, ora non più . Mi rendo conto che esistono certi dogmi su cui non ci si può’ confrontare, esistono veri e propri integralisti".