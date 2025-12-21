Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Roma starebbe accelerando con decisione per regalarsi un nuovo centravanti nel corso della sessione invernale. A rilanciare la notizia è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che sul suo profilo X ha parlato di un forte pressing del club giallorosso per arrivare a Joshua Zirkzee, attaccante olandese attualmente in uscita dal Manchester United.

Roma, la necessità di rinforzarsi in attacco appare ormai evidente

D’altronde, non è certo un mistero che la Roma abbia bisogno di un attaccante in grado non solo di aumentare il bottino di gol, ma anche di far crescere il livello complessivo del reparto offensivo.

Un tema emerso con chiarezza anche nelle parole di Gasperini nell’immediato post-partita di Juve-Roma. Riferendosi a Ferguson, ha detto: "Non mi sta convincendo. Non si è calato nello spirito del gruppo come altri nuovi. Non abbiamo servito benissimo Soulé e Dybala, ma hanno una qualità tecnica superiore e non possiamo paragonare questi giocatori con altri. È evidente, infatti, che sul mercato stiamo cercando di potenziare quella zona di campo. Esco da questa partita con le idee più chiare".

Dichiarazioni che hanno acceso ulteriormente i riflettori su una situazione considerata delicata all’interno dell’ambiente giallorosso. Una questione che il direttore sportivo Frederic Massara sarà chiamato a sistemare nel giro delle prossime settimane.

Zirkzee, valutato dal Manchester United non meno di 30 milioni di euro, viene considerato un profilo ideale per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Konur, la Roma non sarebbe l’unico club ad aver messo gli occhi sull’olandese. Sul giocatore, infatti, si registra anche l’interesse di Juventus e Milan.

Juventus e Milan, due rivali temibili per il profilo di Joshua Zirkzee

Per la Juventus si tratterebbe di un ritorno di fiamma: Zirkzee, nel periodo in cui sulla panchina dei bianconeri sedeva Thiago Motta, è stato a lungo nel mirino della società piemontese. Giuntoli aveva provato in tutti i modi a portare l'olandese a Torino, salvo poi doversi arrendere a causa delle altissime richieste del Bologna e del procuratore dell'attaccante.

Discorso diverso per il Milan, dove l’attaccante del Manchester United rappresenterebbe una seconda scelta, pronta a diventare concreta solo nel caso in cui l’operazione legata a Füllkrug dovesse naufragare.

Il mercato di gennaio si avvicina e il nome di Zirkzee promette di diventare uno dei più caldi delle prossime settimane. La Roma spinge, la concorrenza osserva: la corsa all’attaccante olandese è ufficialmente aperta.