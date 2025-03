Brutte notizie per la Juventus: Federico Gatti si è infortunato nella sfida contro il Genoa e dovrà restare ai box per circa 30 giorni. Il difensore bianconero ha riportato una frattura composta della distasi del perone sinistro, un problema che lo costringerà a saltare diverse partite fondamentali in campionato. Il numero 4 della Juventus tornerà a disposizione solo a fine aprile, con la speranza di essere in campo per la sfida contro il Bologna, in programma ai primi di maggio.

L’assenza di Gatti rappresenta un problema per Igor Tudor, che perde uno dei pilastri della sua difesa in un momento delicato della stagione.

Il difensore salterà almeno quattro gare di Serie A: Roma-Juventus, Juventus-Lecce, Parma-Juventus e Juventus-Monza.

Emergenza difesa per Tudor

Se il recupero procederà senza intoppi, Gatti potrà tornare in tempo per il big match contro il Bologna, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa Champions. Tuttavia, la Juventus non vuole correre rischi e monitorerà con attenzione il suo recupero nelle prossime settimane.

L’infortunio di Gatti riduce ulteriormente le scelte a disposizione di Igor Tudor in difesa. Al momento, gli unici tre centrali disponibili sono Pierre Kalulu, Renato Veiga e Lloyd Kelly. Con Danilo già ai box da tempo e Bremer non al meglio, il tecnico croato dovrà trovare nuove soluzioni per mantenere equilibrio nella retroguardia bianconera.

Tudor dovrà gestire con attenzione le rotazioni, soprattutto considerando che la Juventus sarà impegnata in un tour de force nelle prossime settimane. Il tecnico dovrà fare affidamento su Kalulu, che finora ha avuto un rendimento altalenante, e su Veiga, che sta ancora cercando la giusta continuità. Anche Lloyd Kelly sarà chiamato a dare un contributo importante, viste le poche alternative a disposizione.

Oltre ai problemi in difesa, la Juventus spera di recuperare presto Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Entrambi i giocatori stanno lavorando ancora a parte, ma lo staff medico bianconero spera di poterli riaggregare al gruppo nei prossimi giorni. La loro presenza contro la Roma sarebbe fondamentale per dare maggiore solidità alla squadra.

Douglas Luiz rappresenta una pedina chiave per il centrocampo bianconero, garantendo qualità e intensità nella manovra. Anche Cambiaso, con la sua duttilità tattica, potrebbe essere una risorsa preziosa per Tudor, che sta cercando di plasmare la Juventus secondo le sue idee.

Tudor intensifica il lavoro sulla fase offensiva

Oltre alle difficoltà in difesa, Tudor vuole risolvere anche il problema della scarsa produzione offensiva. La Juventus, infatti, segna poco e fatica a creare occasioni da gol. Per questo motivo, il tecnico croato ha deciso di intensificare gli allenamenti, fissando una doppia seduta settimanale per lavorare con maggiore intensità sugli automatismi offensivi.

L’obiettivo è trovare soluzioni per rendere più fluida la manovra e aumentare la pericolosità sotto porta.

Tudor sa bene che una squadra solida in difesa è fondamentale, ma senza migliorare l’attacco sarà difficile ottenere risultati importanti.

Con Gatti fuori causa, la Juventus dovrà stringere i denti e affrontare il mese di aprile con grande determinazione. Le prossime partite saranno decisive per il futuro della stagione, e Tudor dovrà trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva per mantenere la squadra competitiva nella corsa alla Champions League.