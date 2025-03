Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha dedicato un video sul proprio canale Youtube al tecnico della Roma Claudio [VIDEO]Ranieri [VIDEO], paragonandolo a Re Mida e sottolineando quanto il testaccino sia stato bravo ad aggiustare tutti i problemi che c'erano nel club giallorosso.

Alfredo Pedullà: 'Ranieri alla Roma è come Re Mida, quello che tocca lo sistema'

"Claudio Ranieri è come Re Mida, tutto quello che tocca lui lo sistema" questo è uno dei concetti chiavi espressi da Alfredo Pedullà nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube del giornalista.

Pedullà, parlando dell'operato del tecnico alla Roma ha continuato: "Ha preso una squadra sull'orlo della crisi, che al netto delle qualità intrinseche di cui dispone, stava rimanendo invischiata addirittura nella lotta retrocessione. Aveva infatti soltanto 2 punti sull'Empoli terzultima in classifica mentre ora viaggia a vele spiegate. Ha recuperato il terreno perso praticamente su tutti in Serie A, Inter, Napoli ed Atalanta comprese".

Pedullà ha proseguito il suo incipit dedicato a Ranieri concentrandosi sulla vittoria ottenuta dalla Roma in Europa League contro l'Athletic Bilbao: "Ha fatto qualcosa di clamoroso e lo dico al netto di quanto potrà accadere fra poco meno di una settimana in terra spagnola.

Sarà certamente un ritorno difficile ma la Roma se la giocherà fino in fondo e anche se dovesse uscire il mio giudizio su Ranieri non cambierebbe di una virgola. Perché sir Claudio ha restaurato questa squadra, l'ha fatta uscire dall'inferno in cui era entrata da sola, in uno spazio di tempo minimo. Il tecnico è infatti tornato per amore del suo club solo a metà novembre ed in meno di 5 mesi è riuscito in quello che suoi colleghi non riuscirebbero in anni".

Il giornalista ha concluso il suo incipit dicendo: "Ranieri è riuscito nell'intento di restaurare anche situazioni di campo che sembravano davvero complicate, come quella di Bryan Cristante o di Gianluca Mancini. E' riuscito a dare una nuova vita calcistica a Shomurodov, che ieri col Bilbao ha fatto anche un gol bellissimo.

L'uzbeko era sul mercato a gennaio ma Ranieri dicendo di volergli bene e di credere in lui, lo ha come caricato e da li in poi è stato un crescendo. Ha ripristinato Soulé, che sembrava un investimento da 30 milioni sbagliato e mandato via Lè Fee, centrocampista voluto da quel De Rossi che alla Roma ha dato tanto da calciatore ma che come allenatore si è dimostrato ancora non pronto".

Roma, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Mi sarebbe piaciuto vedere Ranieri come CT dell'Italia'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi utenti sul web: "Pur adorando Spalletti, dopo Mancini mi sarebbe piaciuto vedere Ranieri come C.T. magari ci ripensa e non smette" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il calcio italiano fa molta fatica in Europa per la mancanza ricostruzione del settore giovanile e la nazionale è un esempio....ma non sempre la più forte vince".