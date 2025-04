La Juventus continuerebbe a pensare al terzino sinistro portoghese Nuno Tavares come possibile rinforzo e sostituto di Andrea Cambiaso già nella prossima sessione di mercato. Attualmente in prestito alla Lazio dall’Arsenal (l’accordo tra le due società prevede il riscatto obbligatorio a determinate condizioni), l’esterno lusitano potrebbe essere riscattato in anticipo dalla società di Claudio Lotito per una cifra attorno ai quattro milioni di euro per poi essere ceduto a non meno di 25 milioni di euro. Presupposto che potrebbe generare un’ottima plusvalenza per la Lazio.

Possibile interesse di Liverpool e Manchester City per Cambiaso

Nonostante una stagione dal rendimento altalenante, l’esterno azzurro avrebbe ancora diversi estimatori in Premier League e tra le società che potrebbero assecondare le richieste economiche della Juventus per il cartellino del giocatore, ci sarebbero Liverpool e Manchester City.

Infatti, consapevole di dover sacrificare in nome del bilancio almeno un top player nel prossimo mercato estivo, la Juventus valuterebbe il cartellino di Cambiaso non meno di 60 milioni di euro. Cifra che oltre a diventare molto importante nel mercato estivo qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, verrebbe comunque reinvestita in parte per assicurarsi un sostituto all'altezza come potrebbe essere Nuno Tavares.

La Lazio valuta 25 milioni di euro il cartellino di Nuno Tavares

Approdato nella capitale dall’Arsenal in prestito oneroso per una cifra vicina al milione di euro nella scorsa sessione del mercato estivo (per il riscatto obbligatorio la Lazio dovrà versare quattro milioni di euro circa nelle casse dei Gunners i quali manterranno comunque una percentuale su una futura rivendita), Tavares ha dimostrando fin da subito le sue qualità di esterno rapido e dotato di una buona tecnica individuale.

Considerato quasi un titolare inamovibile nello scacchiere di Marco Baroni, oltre a risultare sempre tra i migliori in campo per i biancocelesti, il terzino portoghese ha messo in mostra notevoli sprazzi del suo potenziale, evidenziando in special modo una notevole propensione alla fase offensiva e una discreta capacità di saltare l'uomo.

Condizioni che hanno fatto lievitare il valore del suo cartellino a 25 milioni di euro. Cifra (qualora fosse ceduto Cambiaso) nettamente alla portata della Juventus.

Il possibile inserimento di Tavares nella difesa della Juve

Indipendentemente da chi sarà il futuro allenatore bianconero, l'eventuale inserimento del terzino portoghese nella difesa della Juventus potrebbe portare a qualche piccolo cambiamento tattico. Infatti, Tavares è un terzino prettamente offensivo, dotato di grande velocità e abilità nel dribbling, capace di creare superiorità numerica sulla fascia e di fornire cross utili per gli attaccanti. Sebbene debba ancora migliorare in fase difensiva in termini di costanza e attenzione tattica, le sue doti in fase di spinta potrebbero rivelarsi preziose per un gioco propositivo. Infine, la sua fisicità e la sua capacità di coprire la fascia lo renderebbero un elemento potenzialmente funzionale come esterno in una difesa schierata a quattro o in centrocampo a cinque.