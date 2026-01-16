Juventus e Roma su Niccolò Fortini: sembrerebbe questa la notizia di calciomercato più calda delle ultime ore. Non solo. Il gioiello della Fiorentina avrebbe attirato l’interesse dei principali club di Serie A, tra cui il Napoli. La società viola apparirebbe poco propensa alla cessione, ma complice il contratto in scadenza a giugno 2027 e le difficoltà per il rinnovo, il ds gigliato Fabio Paratici potrebbe aprire all'eventuale addio per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Fortini: non solo Juve e Roma, spunta l'ombra del Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni, la corsa al talento classe 2006 non si limiterebbe a un testa a testa tra bianconeri e giallorossi.

Nelle ultime ore, su Fortini si sarebbe inserito con decisione anche il Napoli di Antonio Conte, pronto a partecipare a una vera e propria asta di mercato. Se la dirigenza azzurra avrebbe già effettuato dei sondaggi esplorativi con la Fiorentina per capire i margini di manovra, altri club della massima serie starebbero monitorando la situazione, pronti ad approfittare di ogni minimo spiraglio nelle eventuali trattative tra le parti.

Perché Spalletti vorrebbe Fortini nella sua Juve

L'interesse della società piemontese nascerebbe da una precisa indicazione tattica di Luciano Spalletti, che vedrebbe in Fortini l'elemento ideale per la sua idea di calcio.

Di Fortini, il tecnico toscano ne apprezzerebbe la straordinaria duttilità: nella nuova Juve, l’attuale esterno viola potrebbe agire come esterno alto in un 3-4-2-1, sfruttando la capacità di saltare l'uomo, oppure essere adattato al ruolo di terzino di spinta in un classico 4-3-3.

La sua abilità nel giocare su entrambe le fasce rappresenterebbe inoltre un valore tattico determinante. Con l'eventuale approdo alla Continassa, Spalletti disporrebbe di un "jolly" capace di garantire spinta costante su entrambe le corsie esterne bianconere.

Fortini profilo ideale per il gioco di Gasperini alla Roma

Parallelamente, la Roma starebbe spingendo forte sul ragazzo poiché il suo profilo si incastrerebbe alla perfezione con la filosofia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico, maestro nel valorizzare gli esterni a tutta fascia, vedrebbe nel calciatore viola la materia prima ideale da plasmare per un gioco fatto di ritmi altissimi e inserimenti continui.

Per Gasperini, Fortini non sarebbe solo una scommessa, ma un rinforzo pronto a prendersi una maglia da titolare per alzare il livello qualitativo della rosa capitolina. Dopo gli innesti di Robinio Vaz e Donyell Malen, la Roma potrebbe puntare con maggior determinazione ai posti utili per la qualificazione alla prossima Champions League.