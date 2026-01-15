La Juventus starebbe valutando con estrema attenzione il profilo di Óscar Mingueza, difensore del Celta Vigo con il contratto in scadenza a giugno. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, il ds bianconero Marco Ottolini vorrebbe anticipare l'arrivo dello spagnolo a Torino già a gennaio, offrendo al club galiziano un indennizzo di circa quattro milioni di euro. L’intento della Juventus sarebbe quello di blindare il giocatore evitando l'inserimento di altre società, garantendo subito a Luciano Spalletti un rinforzo tatticamente utile per la retroguardia.

Calciomercato Juve: perché Mingueza a gennaio conviene anche al Celta Vigo

Il trasferimento immediato rappresenterebbe una soluzione ideale per tutte le parti coinvolte. Il difensore spagnolo avrebbe già manifestato la volontà di chiudere la propria esperienza in Galizia per tentare il salto di carriera in Serie A. Per il Celta Vigo, d'altro canto, accettare l'offerta di Ottolini risulterebbe vantaggioso sotto il profilo economico: incassare un indennizzo immediato eviterebbe di perdere il classe '99 a parametro zero tra soli cinque mesi. Questa opportunità starebbe spingendo la dirigenza spagnola a una riflessione, mentre la Juventus resterebbe in attesa di portarlo alla Continassa in tempi brevi.

Come giocherebbe la Juve di Spalletti con Mingueza

L'inserimento di Mingueza nello scacchiere tattico di Spalletti offrirebbe diverse soluzioni tattiche di rilievo. Il tecnico toscano, che già apprezza la duttilità dell'ex Barcellona, potrebbe schierare lo spagnolo sia da centrale che da terzino destro. In quest’ultimo caso, la propensione di Mingueza ad accentrarsi per partecipare alla manovra, ricorderebbe i movimenti richiesti da Spalletti a Giovanni Di Lorenzo ai tempi in cui allenava il Napoli. In una Juventus votata al possesso palla, l’attuale giocatore del Celta si integrerebbe nel 4-3-3 grazie alla tecnica maturata nella Liga, potendo ricoprire anche il ruolo di braccetto destro in una difesa a tre per garantire qualità nella costruzione dal basso.

I numeri di Mingueza con il Celta di Vigo

Il rendimento del difensore in questa stagione ne ha confermato la crescita costante e l'affidabilità internazionale. Con la maglia del Celta Vigo, Mingueza ha collezionato prestazioni di alto livello, distinguendosi non solo per le ottime capacità difensive, ma anche per la bravura nell'anticipo, nella marcatura e per la buona visione di gioco. Infine i numeri: il difensore, già nel giro della nazionale spagnola, ha finora messo insieme 122 presenze complessive tra le file del Celta di Vigo, collezionando sette gol e 12 assist (già tre in questa in stagione).