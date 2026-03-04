Secondo le ultime indiscrezioni che filtrano da Trigoria, il ritorno di Francesco Totti nella Roma non sarebbe più soltanto una suggestione romantica buona per accendere la piazza, ma una possibilità concreta che starebbe prendendo forma giorno dopo giorno. Dopo anni di distanza, incomprensioni e strade separate, il leggendario numero 10 giallorosso potrebbe essere pronto a rientrare nella sua casa con un ruolo finalmente all’altezza del suo carisma e della sua competenza calcistica. Un rientro che, stando ai rumors, avrebbe trovato un alleato decisivo in Gian Piero Gasperini, attuale tecnico della Roma.

Lo scatto che ha fatto il giro dei social nei giorni scorsi, con Gasperini e Francesco Totti insieme e sorridenti, non sarebbe stato affatto casuale. Al contrario, avrebbe rappresentato un primo segnale pubblico di un dialogo già avviato da tempo, capace di riaccendere l’entusiasmo di una tifoseria che non ha mai smesso di sognare il ritorno del suo capitano.

Gasperini sponsor del ritorno: Totti uomo di campo

In conferenza stampa, Gasperini non aveva nascosto parole di grande stima nei confronti di Totti, definendolo una risorsa straordinaria per qualunque club, soprattutto per una realtà come la Roma. Secondo quanto trapela, il tecnico avrebbe illustrato direttamente all’ex capitano la sua visione: una Roma costruita su competenze chiare, responsabilità definite e una figura forte capace di fungere da collante tra squadra, dirigenza e area tecnica.

In questo scenario, Totti verrebbe individuato come direttore tecnico, un ruolo operativo, non simbolico.

La sua presenza sarebbe centrale nelle scelte sportive, dalla costruzione della rosa fino alla valutazione dei profili di mercato, lavorando a stretto contatto con l’allenatore e mantenendo un filo diretto con lo spogliatoio. Un’idea che rispecchierebbe perfettamente il pensiero di Totti, che in più occasioni ha ribadito di non voler tornare alla Roma per una funzione puramente istituzionale, ma per incidere davvero nelle dinamiche sportive del club.

Nuovi equilibri a Trigoria e il nodo Massara

Un eventuale ingresso di Totti nell’organigramma giallorosso potrebbe però comportare cambiamenti profondi negli equilibri interni di Trigoria.

In particolare, la posizione di Frederic Massara sarebbe tutt’altro che solida. I rapporti tra il ds e Gasperini, già messi alla prova durante l’ultimo mercato invernale, non sarebbero mai realmente decollati, con visioni differenti su profili, strategie e soprattutto tempistiche operative.

Proprio questi attriti avrebbero spinto il tecnico e di riflesso la società a meditare su una possibile riorganizzazione dell’area sportiva, aprendo la strada a una soluzione che permetta di allineare allenatore e dirigenza sotto un’unica direzione tecnica.