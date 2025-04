Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube criticando in maniera evidente il trequartista turco della Juventus Kenan Yildiz per l'espulsione che ha rimediato nel 2 a 0 sul Monza e che gli costerà due giornate di squalifica.

Juventus, Chirico furioso contro Yildiz: 'Si può essere cosi sciocchi da prendersi un rosso di quel genere?'

La Juventus battendo il Monza per 2 a 0 è tornata alla vittoria in campionato ma il trionfo sui brianzoli è stato in parte rovinato dal rosso diretto preso da Kenan Yildiz per una gomitata rifilata in maniera improvvida al calciatore Bianco.

Un episodio che ha mandato su tutte le furie il giornalista Marcello Chirico che su Youtube ha detto: "Io mi chiedo se si può essere così sciocchi, per non dire altro, come Yildiz. Si è fatto espellere in quella maniera, sferrando una gomitata in maniera proprio proditoria, guardando l'avversario. Io capisco che c'era molto nervosismo in campo oggi, però tu sei nella tua metà campo, stai vincendo 2-0, sta finendo il primo tempo, ma perché sei così nervoso da andare a cercare a tutti i costi la resa dei conti con quello che ti ha marcato e che che ti ha fatto il fallo? Cioè, ma tu devi anche pensare alla squadra. Ecco, questa è la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più".

Chirico ha poi continuato dicendo: "Mi arrabbio per il semplice motivo che questi giocatori sono talmente irresponsabili e poco intelligenti che mettono in difficoltà la squadra.

Adesso il signor Yildiz si prenderà due giornate di squalifica e non venitemi a dire che è giovane, che deve fare esperienza e che ha chiesto scusa quando è uscito. Perché io già mi ero incavolato con Fagioli per la sua ludopatia, per tutti le sue manie di andare a fare scommesse che sapeva benissimo non poter fare e che gli sono costate una squalifica 8 mesi che ha messo in difficoltà la Juventus. Poi c'è il caso di Pogba che è ancora peggio".

Il giornalista ha infine detto: "Non solo mancano i leader e ci scommetto che mancano i leader, sono tutti ragazzotti che non capiscono proprio niente. Ma insomma Yildiz perché non pensa alle conseguenze dei suoi gesti? Hanno l'adrenalina ma a me non me ne frega niente, anche perché stavi vincendo per 2 a 0 e non pareggiando".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non fate passare Yildiz come un fenomeno, non lo è'

Le parole di Chirico hanno acceso il dibattuto sul web: "Yldiz era in campo col Parma e abbiamo perso, come in tante altre partite. Non è mica Zidane, per cui non facciamolo passare per quello che non è" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma smettetela di esaltare Yldiz! E' un buon giocatore ma non cambia in meglio una squadra! La maglia numero 10 a lui è un insulto".