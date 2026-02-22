Il campionato di Serie A continua a essere attraversato da un filo rosso fatto di polemiche arbitrali, discussioni regolamentari e richieste sempre più pressanti di un cambio di rotta. Settimana dopo settimana, episodi controversi finiscono per condizionare risultati, umori e classifiche, alimentando un clima di tensione che sembra ormai strutturale. Nonostante le invocazioni di dirigenti, allenatori e tifosi per una riforma totale del sistema, il metro arbitrale continua a essere percepito come rigido, incoerente e poco connesso con le tecnologie odierne, su tutte il VAR.

Un cortocircuito che, invece di placare gli animi, crea caos settimanalmente.

Inter-Juventus, il caso che doveva fare scuola

La settimana scorsa era stata la Juventus a finire al centro della bufera dopo il big match contro l’Inter. L’ormai celebre simulazione di Alessandro Bastoni e la conseguente espulsione di Pierre Kalulu avevano scatenato l’ira del popolo bianconero, convinto di aver subito una decisione estremamente sbagliata. Un episodio che, a seguito delle incessanti polemiche, avrebbe potuto rappresentare uno spartiacque: l’occasione per avviare una riflessione profonda su un arbitraggio più elastico, capace di favorire la fluidità del gioco anziché interromperlo per contatti minimi.

Le aspettative, però, sono rimaste tali, perché nella giornata di oggi si è ricaduti nello stesso problema.

Atalanta-Napoli e la scintilla che riaccende il dibattito

Nel match tra Atalanta e Napoli, nuove polemiche hanno infatti investito la direzione arbitrale. Il fischietto Daniele Chiffi ha annullato il gol del potenziale 0-2 per i partenopei a causa di un contatto giudicato falloso tra Isak Hien e Rasmus Hojlund, episodio apparso a molti estremamente lieve. Una decisione che ha inciso in modo pesante sull’equilibrio della gara, poi ribaltata per 2-1 dagli uomini di Raffaele Palladino e che ha scatenato la rabbia del Napoli. Nell'immediato post partita di Dazn direttore sportivo Giovanni Manna, ha detto: “Dov’è il fallo?

È inspiegabile. Ci stiamo giocando la Champions in un’annata complicata e quanto accaduto oggi non è giusto. E non è calcio”. Uno sfogo che fotografa perfettamente il sentimento diffuso: gli episodi forse si bilanceranno a fine stagione, ma se ogni settimana il tema è lo stesso, allora il problema non può più essere ignorato.