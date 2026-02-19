Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di quelle che sarebbero le richieste fatte dal tecnico bianconero Luciano Spalletti per migliorare la rosa nella prossima stagione: "La società è molto più coinvolta nel rapporto con Spalletti, lo invita a cena, parlano e si confrontano sul da farsi per la prossima stagione. Il tecnico toscano ha quindi fatto presente a Elkann e soci cosa si deve fare secondo lui per migliorare questa squadra. Da quello che so quindi, Spalletti per rendere di nuovo competitiva la Juventus e non fare più le figure barbine viste a Istanbul col Galatasaray, ha chiesto 5/6 calciatori forti, che giochino titolari.

5 da campo e il sesto da mettere in porta".

Juventus, Chirico: 'Spalletti ha fatto una lista di 5 calciatori da cui ripartire'

Chirico ha proseguito: "Oggi un noto quotidiano ha fatto la lista dei calciatori che potrebbero restare alla Juventus e quelli che sarebbero a rischio. Da quello che so io, Spalletti ha già fatto dei nomi a Elkann di quelli che dovranno rimanere e fra questi c'é ovviamente Yildiz, McKennie, al quale bisogna rinnovare, Bremer, Kalulu e Thuram. Questi sono i 5 da cui vorrebbe ripartire il toscano, mentre per altri bisognerà attendere il corso della stagione per capire se trattenerli o meno. Altri invece li ha già scartati, come Openda".

Chirico ha infine concluso: "Su Bremer voglio specificare una cosa: il brasiliano gode di una grande stima da parte di Spalletti, che lo ritiene un ottimo marcatore incapace però di impostare il gioco dal basso.

Lo stopper non è uno a cui puoi affidare la manovra, quindi gli serve vicino qualcuno capace di farlo, uno alla Bonucci per fare un esempio. Non a caso nei 5 calciatori richiesti da Spalletti c'é proprio un difensore bravo con i piedi".

I tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno scatenato il dibattito sul web: "Marcello hanno impiegato mesi per cercare il ds e hanno preso Ottolini, hanno impiegato un estate a cercare la punta e hanno preso David e Openda. Io di questa dirigenza non mi fido" scrive un utente su Youtube. Un altro invece, diffida dalle notizie di Chirico: "5/6 giocatori da prendere subito titolari significa mettere almeno 300/400 milioni sul mercato, con l'aggravante che i giocatori già in rosa da voler sostituire probabilmente non hanno mercato. Ci credo poco".