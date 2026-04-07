La Juventus inizia a muoversi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato e lo fa con un occhio attento alle opportunità. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la dirigenza bianconera avrebbe effettuato un primo sondaggio per Darwin Nunez, attaccante uruguaiano reduce dalla sua prima stagione in Arabia Saudita con l’Al Hilal. Un’esperienza che, almeno finora, non avrebbe pienamente convinto e che potrebbe spingere il centravanti a valutare un ritorno in Europa già nella prossima estate.

Sondaggio bianconero e possibile occasione

Quello della Juventus non sarebbe un interesse nato nelle ultime settimane. Già la scorsa estate il nome di Nunez era stato accostato ai bianconeri, che lo consideravano un profilo interessante per rinforzare il reparto offensivo. L’uruguaiano era stato valutato anche da altri club italiani, tra cui il Napoli. Oggi la situazione appare diversa: il rendimento non esaltante in Arabia Saudita e la possibile apertura dell’Al Hilal a una cessione rendono l’operazione più accessibile dal punto di vista economico. La Juventus, impegnata a mantenere equilibrio nei conti, potrebbe approfittarne per inserire in rosa un attaccante di livello internazionale senza dover sostenere investimenti eccessivi.

Il sondaggio effettuato rappresenta quindi un primo passo esplorativo, utile per valutare margini e costi di un’eventuale trattativa.

Caratteristiche tecniche e ruolo nella Juve di Spalletti

Dal punto di vista tecnico e fisico, Nunez è un centravanti moderno, dotato di grande struttura atletica, velocità in campo aperto e notevole capacità di attaccare la profondità. Alto, potente e abile nel gioco aereo, l’uruguaiano è in grado di garantire presenza costante in area di rigore ma anche di partecipare alla manovra offensiva grazie alla sua mobilità. Nella Juventus di Luciano Spalletti potrebbe agire come riferimento centrale in un attacco dinamico, sfruttando gli inserimenti degli esterni e creando spazi con i suoi movimenti.

La sua capacità di pressare alto e di attaccare alle spalle della difesa lo renderebbe adatto a un calcio aggressivo e verticale, caratteristiche spesso richieste dal tecnico. Nunez potrebbe quindi rappresentare una soluzione interessante per aumentare fisicità e profondità nel reparto offensivo, offrendo alla Juventus una variante tattica importante in vista della prossima stagione.