Il mercato estivo si preannuncia caldo anche sul fronte dei difensori e uno dei nomi destinati a far discutere è quello di Alessandro Bastoni. Secondo le indiscrezioni di calciomercato emerse nelle ultime ore, Inter e Barcellona sarebbero ancora distanti nella valutazione complessiva del centrale nerazzurro, individuato dai catalani come rinforzo ideale per la prossima stagione. Il club spagnolo avrebbe già mosso i primi passi, presentando una proposta ritenuta però insufficiente dalla dirigenza interista. Una situazione che, al momento, mantiene la trattativa in fase di stallo e lascia aperti diversi scenari per il futuro del difensore italiano.

Valutazioni lontane e trattativa complicata

Da quanto filtra, il Barcellona avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 40 milioni di euro più bonus, per arrivare a circa 50 complessivi. Una cifra importante ma considerata troppo bassa dall’Inter, che invece partirebbe da una base di 60 milioni per poi raggiungere quota 70 con i bonus. La forbice di circa 20 milioni rende l’operazione complessa, soprattutto considerando le esigenze economiche dei due club. I nerazzurri non hanno intenzione di privarsi facilmente di uno dei pilastri della difesa, mentre i blaugrana devono fare i conti con parametri finanziari stringenti. In questo contesto, la trattativa rischia di arenarsi, con il Barcellona costretto a valutare attentamente se rilanciare o virare su altri obiettivi.

Bastoni resta una priorità per il club catalano, ma la distanza economica rappresenta un ostacolo significativo.

Spunta l’alternativa Lucumí

Proprio le difficoltà nella trattativa per Bastoni avrebbero spinto il Barcellona a monitorare profili alternativi. Tra questi, nelle ultime ore, è emerso il nome di Jhon Lucumí, difensore del Bologna. Il centrale colombiano rappresenterebbe una soluzione più accessibile dal punto di vista economico: per circa 25 milioni di euro potrebbe lasciare il capoluogo emiliano, cifra decisamente inferiore rispetto alla valutazione del difensore nerazzurro. Lucumí viene apprezzato per affidabilità e capacità di adattarsi a diversi sistemi difensivi, caratteristiche che lo rendono un’opzione concreta qualora l’operazione Bastoni non dovesse sbloccarsi.

Il Barcellona, dunque, mantiene aperte più piste, mentre l’Inter continua a difendere il valore del proprio giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la distanza verrà colmata o se i catalani cambieranno definitivamente obiettivo