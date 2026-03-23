La Juventus guarda già al futuro e, in vista della prossima estate, ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato degli attaccanti. A confermare le prime indiscrezioni è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha rivelato un retroscena significativo: “C’è stato un contatto, ve lo confermo, tra la Juventus e il management di Retegui. Contatto, sfruttando anche il fatto che Ottolini aveva già avuto Retegui ai tempi del Genoa e questa è una novità importante, vuol dire che la Juve si sta muovendo sul fronte dell’attacco a prescindere da Dusan Vlahovic”.

Retegui e le strategie per l’attacco

Queste parole certificano come il club bianconero stia pianificando con anticipo le mosse per rinforzare il reparto offensivo, senza voler dipendere esclusivamente dal futuro di Dusan Vlahovic. Il nome caldo è quello di Mateo Retegui, attaccante che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club grazie alle sue prestazioni in Serie A. Il legame con l’area dirigenziale, in particolare con chi lo conosce già dai tempi del Genoa, potrebbe facilitare eventuali sviluppi della trattativa.

Nel frattempo, però, resta centrale anche la situazione legata allo stesso Vlahovic. Sempre Balzarini ha infatti aggiunto: “Perché Dusan Vlahovic credo che potrà trovare un accordo con la Juventus e rinnovare, ma questo non impedirà alla Juve di andare su un altro attaccante importante e quindi quello di Retegui, il nome di Retegui si affianca al nome di KoloMuani.

La Juve si sta muovendo su diverse piste”. Parole che chiariscono la strategia della società: anche in caso di rinnovo del centravanti serbo, l’obiettivo sarà comunque quello di aumentare il livello della rosa inserendo un altro profilo di alto livello.

Accanto a Retegui, resta infatti viva anche l’opzione Randal Kolo Muani, con un passato che è stato già bianconero. L’idea è quella di costruire un reparto offensivo più competitivo e completo, capace di affrontare una stagione lunga e ricca di impegni, tra campionato e coppe. In questo senso, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando più piste contemporaneamente, valutando opportunità sia dal punto di vista tecnico sia economico.

La pausa nazionali e il lavoro alla Continassa

Nel frattempo, la squadra guidata da Luciano Spalletti si prepara a vivere una fase particolare della stagione, quella legata alla pausa per le nazionali. I bianconeri beneficeranno di alcuni giorni di lavoro più leggero, ma allo stesso tempo dovranno fare i conti con un’assenza massiccia di giocatori: saranno infatti ben 14 i calciatori convocati dalle rispettive selezioni.

Alla Continassa resterà dunque un gruppo molto ridotto, composto principalmente da elementi che avranno bisogno di ritrovare la miglior condizione fisica. Tra questi ci saranno proprio Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, due attaccanti sui quali Spalletti punta molto per il finale di stagione.

L’obiettivo sarà quello di lavorare intensamente per farsi trovare pronti in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Per rivedere diversi titolari bisognerà invece attendere la prossima settimana. Tra i giocatori impegnati con le nazionali figurano nomi importanti come Bremer, Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Francisco Conceição. Si tratta di pedine fondamentali nello scacchiere bianconero, la cui condizione sarà monitorata con grande attenzione.

La speranza della Juventus è quella di riavere tutti a disposizione nel minor tempo possibile, così da poter preparare al meglio la sfida contro il Genoa in programma il 6 aprile. Un appuntamento cruciale per il finale di stagione, che i bianconeri vogliono affrontare con una rosa al completo e nella miglior forma possibile.