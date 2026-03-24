La Juventus in estate cercherà un’altra punta da poter alternare a Dusan Vlahovic e le prime indiscrezioni iniziano già a delineare gli obiettivi del club bianconero. A fare il punto della situazione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha rivelato: “L’interessamento c’è stato,il contatto c’è stato con Lewandowski, così come vi confermo il contatto di Ottolini con l’entourage di Retegui per la prossima stagione”. Parole che confermano come la dirigenza stia sondando diverse piste per rinforzare il reparto offensivo, valutando profili di grande esperienza ma anche soluzioni più futuribili.

I sondaggi per il nuovo attaccante

Il nome che più colpisce è senza dubbio quello di Robert Lewandowski, attaccante di livello mondiale che rappresenterebbe un innesto di enorme prestigio per la Juventus. Tuttavia, come spesso accade in operazioni di questo calibro, tutto dipende dalla sostenibilità economica dell’affare. Lo stesso Balzarini ha infatti chiarito: “Anche la Juve si è interessata a Lewandowski a costo zero, naturalmente. Qualche sondaggino l’ha fatto, poi dopo la differenza la fanno i soldi”.

Una frase che riassume perfettamente la strategia del club: esplorare opportunità di mercato vantaggiose senza però compromettere gli equilibri finanziari. Oltre al bomber polacco, resta vivo anche l’interesse per Mateo Retegui, profilo più giovane e in crescita, che potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva.

I contatti con l’entourage dell’attaccante confermano la volontà della Juventus di farsi trovare pronta e di valutare più opzioni prima di affondare il colpo decisivo.

Il rinnovo di Spalletti

Parallelamente al mercato, la Juventus si sta muovendo anche sul fronte interno per blindare la guida tecnica. Durante la pausa per le nazionali, infatti, il club punta a definire l’accordo per il rinnovo di Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è considerato una figura centrale nel progetto e la dirigenza vuole garantirgli continuità.

Inizialmente si era parlato di un prolungamento di un anno con opzione per la stagione successiva, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota l’ipotesi di un accordo biennale.

Una soluzione che porterebbe maggiore stabilità e darebbe un segnale forte anche alla squadra, confermando la fiducia totale nel lavoro dell’allenatore.

I contatti tra le parti sono continui e filtra ottimismo: la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare a breve. L’obiettivo della Juventus è infatti quello di chiudere la questione prima di Pasqua, così da permettere a Spalletti di lavorare con serenità in vista del finale di stagione. Non solo, il club vorrebbe arrivare alla firma prima della sfida contro il Genoa, appuntamento importante per il cammino in campionato.

Tra strategie di mercato e pianificazione tecnica, la Juventus si prepara dunque a un’estate cruciale, con l’intenzione di rafforzare la rosa e consolidare il progetto guidato da Spalletti.