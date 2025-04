Nelle scorse ore il giornalista Paolo Rossi ha parlato a Juventibus del direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli, sottolineando come il toscano dovrebbe dimettersi dal club bianconero qualora la squadra non riuscisse a centrare l'obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.

"Se la Juve non arriva in Champions Giuntoli si dovrebbe dimettere" questo è uno dei concetti chiave espressi da Paolo Rossi ai microfoni di Juventibus.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione aggiungendo: "Dico che se la squadra non entra tra le prime quattro, il responsabile è Tudor. Perché Motta, che lo ha precisato anche nell'ultima intervista al Corriere della Sera, ha lasciato la squadra ad un solo punto dalla zona Champions League. Inoltre Giuntoli in questo momento parla tutte le settimane per sostanzialmente non dire nulla. Il direttore sportivo infatti sottolinea sempre che la conferma di Tudor non sarà a prescindere ma passerà dal risultato finale della stagione".

Rossi ha continuato: "Se poi però arriviamo quarti e mandiamo comunque via Tudor diventiamo la barzelletta d'Italia, cosa che potremmo peraltro già essere.

Giuntoli in ogni caso non mi sembra più un personaggio autorevole alla Continassa e dico questo perché dopo tutte le sconfitte incassate dalla Juventus lui non si è mai presentato. Le sue parole inoltre non vengono più credute, perché nel momento in cui lui parla di conferme su ogni giornale c'è per la Juventus il nome di Antonio Conte".

Infine il giornalista ha precisato: "Penso che sia sconcertante il modo in cui il dirigente toscano abbia fatto fuori Motta e credo che neanche il più ingenuo può pensare che quei famosi 5 giorni precedenti all'esonero dell'italo brasiliano siano davvero serviti a Giuntoli per cambiare radicalmente idea rispetto all'operato dell'ex tecnico bianconero. Al ds però va riconosciuto un merito, quello di essersi addossato delle responsabilità importanti".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Rossi: "In tutto è in mano a un Giuntoli che però la società ha sfiduciato'

Le parole di Rossi hanno acceso la discussione sul web: "Stiamo spingendo per questa zona Champions com'è logico che sia, ma siamo sicuri che questa società meriti tutta questa nostra spinta? Gli errori che si stanno commettendo da tempo, compreso quanto stanno facendo a Tudor, dimostra che non la meritano" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "E' tutto in mano a Giuntoli ma da quello che si capisce il toscano è mezzo sfiduciato. A me sembra una società inconsistente sotto l'aspetto tecnico. E lo dico dal giorno delle dimissioni del vecchio cda".