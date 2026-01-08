Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, il giovane centrocampista della Juventus Fabio Miretti potrebbe diventare a sorpresa il vero rinforzo per il mese di gennaio del club bianconero. Questo perché la considerazione di Spalletti nei suoi confronti sarebbe in netta crescita.

Juventus, Balzarini: 'Miretti potrebbe diventare il vero e proprio rinforzo di gennaio'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Fabio Miretti: "Sento qualcuno che parla e scrive di un possibile addio del centrocampista, ma evidentemente a queste persone è sfuggita la risposta che lo stesso Spalletti mi ha dato nel post col Sassuolo.

Il tecnico toscano ha detto chiaramente che il centrocampista non si muove dalla Continassa. Quindi, attenendomi alle parole dell'allenatore bianconero, Miretti potrebbe diventare il vero e proprio rinforzo di gennaio"

Balzarini si è poi focalizzato su un altro nome di cui si sta discutendo molto in casa Juve, quello di Dusan Vlahovic: "Il rinnovo del serbo è piuttosto lontano ma non è impossibile, in ogni caso c'é da sottolineare questo interessamento del Milan. Da quello che mi risulta il calciatore non ha firmato per il club rossonero come è circolato negli scorsi giorni, tuttavia i contatti con la società lombarda ci sono stati e sono innegabili. Detto ciò, la Juventus proverà a far rientrare il calciatore classe 2000 per metà febbraio, quando ci sarà lo scontro diretto con l'Inter.

D'altronde Vlahovic pare stia bruciando le tappe per il suo recupero e qualora tornasse prima del previsto, potrebbe aggiungere peso offensivo che combinato con quello di David farebbe comodo a Spalletti".

Ancora Balzarini su Vlahovic: "C'é poi un'altra corrente che spingerebbe per l'uscita di Vlahovic già da gennaio, con la Juventus che lo cederebbe per una cifra minima, quasi simbolica, pur di incassare qualcosa. Un'ipotesi che si potrebbe avverare solo se il classe 2000 si rivelasse completamente guarito e quindi pronto per giocare con un altro club e se i bianconeri trovassero un suo degno sostituto. In merito a questo, continua a circolare il nome di Artem Dovbyk della Roma, ma anche in questo caso bisognerebbe prima capire lo stato fisico dell'ucraino".

Juve, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'Serve chiarezza sul caso Vlahovic, prima che torni a giocare'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Vlahovic, hanno acceso la discussione sul web: "In attesa di Vlahovic io prenderei Artem Dovbyk provare ormai non costa nulla visto che probabilmente Dusan vuole andare al Milan e Milik andrà fuori rosa" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Su Vlahovic bisognerebbe chiarire la situazione prima che torni in campo. Per me, se non intende restare non deve giocare".