Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea il momento complicato che sta attraversando la Juventus, a seguito del doppio rifiuto incassato da Antonio Conte e da Gian Piero Gasperini.

Agresti duro: 'In questo momento i tifosi bianconeri sono sbertucciati un po' da tutti'

Il giornalista Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando del momento che sta attraversando la Juventus dopo aver incassato il doppio rifiuto di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini: "Questi giorni sono difficili e duri ma dobbiamo cercare anche di fermare l'emorragia.

Ci prendiamo tutta la negatività del momento e cerchiamo di uscirne ma tornando a fare cose all'altezza della Vecchia signora. Perché in questo momento i tifosi della Juventus sono sbertucciati da tutti. Anche questa roba di Gasperini era evitabilissima: cioè se ci vuoi provare non devi far uscire niente, perché se poi non ti riesce nessuno ti può parlare dietro. Invece così mi domando quali saranno i titoli dei giornali che usciranno o che stanno già uscendo sui vari siti".

Agresti ha continuato: "A me non interessa sapere perché Gasperini ha rifiutato la Juve, ma scoprire che un contatto non va a finire bene per un'offensiva maldestra non va bene. Perché anche il tifoso bianconero si comincia a domandare cosa stiano facendo in società e quale sarà il futuro del club".

Il giornalista ha infine chiosato dicendo: "L'unica notizia concreta è l'arrivo di Comolli, però non basta. Perché l'allenatore è centralissimo nel progetto tecnico-tattico. Ora la mia la mia sensazione è che in questo listone che inizialmente prevedeva principalmente, se non unicamente, un solo nome, Antonio Conte possa estendersi anche a profili improponibili. Non mi stupirei se uscissero nomi di allenatori provenienti da altri campionati. Poi onestamente ne va anche un po' della nostra serietà, dopo quello che è successo con Conte e Gasperini in 48 ore non si può il toto-nome aggiungendo la lista profili a caso. Quindi io al momento vedo la Juventus in grandissima difficoltà".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Siamo diventati una società ridicola'

Proprio i tifosi tirati in ballo da Agresti nel video hanno commentato le parole del giornalista sul web: "Tudor merita rispetto. Spero che si dimetta il prima possibile, meritiamo di restare senza allenatore adesso. Siamo diventati una società ridicola", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Incredibile come in due giorni altrettanti allenatori hanno preferito il progetto tecnico di Roma e Napoli a quello della Juventus".