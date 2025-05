L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha parlato su Tuttosport dell'episodio relativo al mancato rigore non concesso al Bologna nella sfida con la Juventus per un contatto tra Freuler ed il centrocampista Weston McKennie, sottolineando come sia stato il mediano svizzero ad aver allargato la gamba per cercare il fallo.

Un concetto avallato anche dallo speaker Edoardo Mecca su X.

Juventus, Calvarese: 'Mancato rigore al Bologna per contatto Freuler-McKennie? Uno scontro non falloso'

Stanno facendo discutere in queste ore alcuni episodi arbitrali andati in scena nel pareggio per 1 a 1 tra Bologna e Juventus.

Nello specifico, ad accendere la polemica è stato un mancato penalty non concesso dal giudice di gara Doveri ai padroni di casa per un contatto in piena area di rigore fra il centrocampista Remo Freuler e Weston McKennie. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, in un video pubblicato sulle pagine X di Tuttosport, ha dunque voluto dire la propria opinione a riguardo: "Il contatto tra McKennie e Freuler era da calcio di rigore? Analizzandolo si può vedere che il Bologna ha protestato tantissimo ai danni di Doveri. Entrambi i calciatori all'inizio hanno un obiettivo, arrivare sul pallone, ma nessuno acquisisce un vantaggio. Poi Freuler allarga la gamba, non più per raggiungere la sfera, a differenza di McKennie, ma per cercare di farsi colpire e di farsi travolgere dall'avversario"

Calvarese ha poi concluso il suo intervento sottolineando: "C'è uno scontro, ma a mi avviso non è falloso.

È vero che in passato su situazioni simili abbiamo visto assegnare dei rigori, ma questo tipo di penalty non mi ha mai trovato d'accordo".

Juve, Mecca non ci sta: 'È Freuler ad allargare la gamba per prendere posizione'

Anche lo speaker Edoardo Mecca sul proprio account X ha voluto dire la sua in merito alle proteste che si sono generate per l'episodio arbitrale che ha visto coinvolti Freuler e McKennie: "Quest’anno contro la Juve: spinte plateali in area, placcaggi stile rugby, gomitate non sanzionate, squalifiche per simulazioni inesistenti e piedi a martello ignorati, ma ovviamente si grida allo scandalo e al complotto per un rigore non dato in cui è Freuler ad allargare la gamba per prendere posizione e per un fallo di mano 15 metri fuori dall’area e nemmeno da ultimo uomo, ovviamente coadiuvati dai soliti avvelenatori di pozzi e tifosi faziosi a cui dovrebbero stracciare il patentino da giornalisti".

Sul momento della Juventus poi, Mecca ha dichiarato: "Arriveranno sicuramente momenti migliori ma, da tifoso di una squadra come la Juve, non posso essere contento o ritenermi fortunato per essere uscito da Bologna con un punto. Adeguarsi alla mediocrità è ancor peggio dell’essere mediocri".