In vista della prossima sessione di calciomercato, la Juventus starebbe valutando con una certa attenzione Christopher Nkunku, attaccante attualmente in forza al Chelsea. Il talento francese, verrebbe considerato dalla dirigenza bianconera come uno dei profili utili più idonei da inserire in rosa, per rinforzare il reparto d'attacco. Da capire però la formula di un’eventuale operazione. Il Chelsea non sarebbe intenzionato a rinnovare la fiducia al calciatore e potrebbe valutare anche il prestito, ma in caso di cessione definitiva, non sembrerebbe disposto a scendere sotto i 40 milioni di euro per il cartellino del proprio centravanti.

Le caratteristiche tecniche di Nkunku

Attaccante moderno e polivalente, Nkunku ricopre principalmente il ruolo di punta centrale, ma grazie all’ottima tecnica di base, può essere schierato anche da seconda punta o trequartista. Posizione, quest’ultima, che gli permette di sfruttare al meglio la sua rapidità, l'abilità nel dribbling e la visione di gioco. Bravo nell'uno contro uno e nel creare la superiorità numerica per la sua squadra, Nkunku può essere impiegato all’interno di qualsiasi modulo di gioco e grazie a un ottimo fiuto del gol (112 reti in 350 gare da professionista) e a un tiro piuttosto preciso dalla distanza, potrebbe diventare l’attaccante ideale per il nuovo progetto sportivo bianconero.

Perché la Juventus valuterebbe Nkunku

Il futuro incerto di Dusan Vlahovic e le evidenti difficoltà nel riscattare Kolo Muani (il PSG chiede non meno di 60 milioni di euro per il cartellino del francese), avrebbero portato la Juventus a valutare il profilo di Nkunku anche nell'ottica di un rinnovamento del proprio attacco.

Infatti, indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore della Juventus, il giocatore francese potrebbe rappresentare una valida alternativa agli attaccanti della rosa attuale a disposizione di Igor Tudor. Inoltre, Nkunku porterebbe un certo dinamismo e una comprovata capacità d’incidere nella fase offensiva. Caratteristiche che spesso sono mancate quest’anno all’interno del reparto offensivo bianconero.

Tuttavia, ad oggi la Juventus deve ancora guadagnarsi la qualificazione alla prossima Champions League e senza gli introiti derivanti dalla massima manifestazione europea, potrebbe diventare difficile coprire le richieste economiche del Chelsea a meno che gli inglesi, come anticipato, non aprano al prestito.

Adžić potrebbe interessare al neopromosso Pisa

Secondo alcune indiscrezioni, il giovane talento montenegrino Vasilije Adžić sarebbe finito nel mirino del neopromosso Pisa che starebbe pensando a lui come possibile rinforzo già dalla prossima sessione di calciomercato.

Sempre attenta alla crescita dei propri giovani, la Juventus potrebbe valutare un prestito al club toscano per permettere al centrocampista, attualmente in forza alla U23 Next Gen, di acquisire esperienza e minutaggio in una società di provincia ma ben organizzata come quella toscana.

Inoltre, un prestito in un ambiente ambizioso come quello del Pisa, permetterebbe al giocatore di mettersi in mostra e di continuare il suo percorso di crescita, rappresentando al contempo un valore aggiunto per la squadra attualmente allenata da Filippo Inzaghi.