ll Milan continua a guardare con attenzione verso l’Olanda per costruire la squadra del futuro. Dopo i colpi messi a segno negli ultimi due anni con gli arrivi di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar di Santiago Gimenez dal Feyenoord, la dirigenza rossonera starebbe attenzionando David Hancko, difensore centrale classe 1997. Sullo slovacco ci sarebbe anche la Juventus.

Hancko costa 30 milioni di euro

Hancko si è ormai imposto all’attenzione dei più non solo per le capacità difensive ma anche per leadership e qualità offensive, le stesse che gli hanno consentito di realizzare quest’anno 4 gol e 4 assist.

Difensore centrale e all’occorrenza terzino sinistro, Hancko farebbe comodo e molto al Milan, che in un colpo solo acquisterebbe un possibile titolare per la porzione centrale della difesa ma anche un possibile sostituto di Theo Hernandez (che sembra in odore di rinnovare il contratto) quando il francese non dovesse essere disponibile.Il prezzo del cartellino dello slovacco non è però così leggero: gli olandesi vogliono almeno 30 milioni di euro, anche per via della folta concorrenza. Su tutte quella della Juventus, che già a gennaio aveva fatto un tenativo più che concreto salvo poi rimandare all’estate ogni assalto.

Kyle Walker non dovrebbe essere riscattato

In attesa di scoprire il mercato che verrà, la dirigenza sta cercando di sciogliere i primi nodi.È infatti notizia delle ultime ore che Kyle Walker non dovrebbe essere riscattato al termine della stagione.Il difensore inglese è arrivato a gennaio in prestito dal Manchester City, ma a giugno dovrebbe dunque far ritorno ai Citizens.A pesare sarebbero state l’età, 34 anni, e la valutazione, tra 8 e 10 milioni di euro, considerata eccessiva dal club in rapporto soprattutto ai problemi fisici che troppo spesso colpiscono l’esterno.

Se la dirigenza lavora fuori dal campo, dentro al rettangolo verde Conceicao e il suo staff stanno preparando la finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma domani sera.Se il portoghese dovesse avere la meglio contro la truppa di Vincenzo Italiano, si porterebbe a casa il secondo trofeo dell’annata: il primo è stato la Supercoppa Italiana vinta in finale a gennaio scorso contro l’Inter.Dopo, il Milan si ritufferà sul campionato, laddove esiste ancora un pur timidissima chance di arrivare quarto. Per alimentare le proprie speranze, i rossoneri dovranno imporsi in trasferta all’Olimpico contro la Roma e sperare contestualmente che la Juventus, quarta in classifica, perda in casa contro l’Udinese, e che Lazio e Bologna non abbiano la meglio nelle rispettive gare contro Inter e Fiorentina.