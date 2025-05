Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha lanciato una dura accusa sul proprio canale Youtube nei confronti di chi, sui social o sui giornali, ha ipotizzato che il rigore non dato alla Roma nella sfida con l'Atalanta sarebbe stata una manovra per favorire la Juventus in ottica raggiungimento del quarto posto.

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando dell'argomento del giorno, il penalty prima dato e poi revocato alla Roma contro l'Atalanta, ha detto: "Secondo me non c'era quel rigore, perché il contatto non esiste e l'immagine da dietro lo testimonia.

Però si tira fuori il regolamento, il giocatore che va verso la porta è in progressione e quindi si possono dare mille interpretazioni. Io accetto tutto, i pro e i contro, ma stavo aspettando il mister X di turno che commentando il rigore non dato ai giallorossi, sottolinea come sia stato tutto un complotto per favorire la Juventus".

Balzarini ha proseguito: "Come si può dire che la Juve venga favorita in questo periodo dalla classe arbitrale? No, io me lo sto chiedendo. È malafede? Non lo so ma parliamo di una roba ridicola. Il problema è che queste persone qua sfruttano la rabbia, la pancia in questo caso del tifoso romanista, per fare proseliti. Uno può argomentare che ci sia o non ci sia, ripeto, e accetto tutto quello che volete.

Accetto le interpretazioni, ma la sfumatura che vede la Juve dietro a tutto questo fa scatenare un circo".

Il giornalista ha infine concluso: "Fortunatamente non mi sembra che siano tutti così, perché anche i tifosi di altre squadre dicono che il rigore non c'era. Però ripeto, per qualcuno il penalty si poteva dare, per altri no, ma andare oltre e individuare la Juve come manipolatrice è un'ossessione pericolosa. Perché si va sempre di più ad esacerbare gli animi, ad incrementare l'odio, l'idea del complotto. Naturalmente poi, quando queste cose possono favorire di sfondo i bianconeri si scrivono delle cose, quando invece favoriscono altre squadre non si scrive niente".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Chi dice che il club bianconero è favorito per la Champions non l'ha visto giocare'

Le parole di Balzarini hanno catalizzato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Gianni, mi meraviglia il fatto che tu dia ancora voce a certi proseliti e a certa gente" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il problema di chi dice che la Juve è favorita in questo momento è perché non guarda le partite che disputa, ma al contrario legge i giornalini e i commenti in giro sui vari social".