In questa sessione di calciomercato estivo, i colpi di scena non finiscono mai di stupire. Il PSG è infatti ad un passo dall'acquisto di Zion Suzuki per 40 milioni di euro, ma i parigini potrebbero cedere in prestito il portiere alla Juventus. Nel frattempo anche Joshua Zirkzee ha dato via libera al trasferimento a Torino, mentre su Dusan Vlahovic risuonano le sirene turche.

Juve: vicino l'arrivo di Suzuki

I rapporti tra la Juve e il PSG non erano ottimi, ma da quando a Torino è arrivato Carnevali tutto sembra essere tornato come prima. Il fatto che fra i due club sia tornato il sereno è certificato dal possibile acquisto dei parigini di Zion Suzuki per 40 milioni di euro.

Considerato che il club allenato da Luis Enrique ha già in rosa quattro portieri disponibili, il nazionale giapponese potrebbe essere ceduto in prestito fino a giugno 2027 alla dirigenza bianconera.

Lo stesso discorso vale per Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese è propenso al trasferimento a Torino. Dunque il Manchester United potrebbe decidere di far partire il 25enne in prestito con opzione di riscatto.

Il futuro di Dusan Vlahovic invece, sembra parlare turco. Sull'attaccante serbo c'è il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano: l'attuale allenatore ha sempre visto il 26enne come suo pupillo fin dai tempi della Fiorentina, motivo per cui lo rivorrebbe sotto la propria ala. Attualmente non è stata avanzata alcuna offerta, mentre il giocatore vorrebbe prima attendere proposte da altri club.

I movimenti delle altre squadre di Serie A

L'Inter ha deciso di portare in nerazzurro Cuti Romero e lo stesso giocatore ha aperto al trasferimento. Nelle ultime ore, però, l'Atletico Madrid si è inserito per "scippare" il difensore argentino in quanto Cholo Simeone è sempre stato un estimatore del 28enne. Addirittura l'Atleti ha già avviato i colloqui con il Tottenham per bruciare gli attuali campioni d'Italia su tempo.

La Roma è invece ad un passo dall'ingaggio di Nahuel Molina per un valore di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Nuovi tentativi da parte dei giallorossi per Antonio Nusa del Lipsia: i Friedkin sono disposti ad aumentare l'offerta per ingaggiare l'attaccante olandese. Infine a Trigoria si lavora anche per portare nella Capitale Malick Fofana.

Franco Mastrantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina in prestito dal Real Madrid, mentre il Napoli sta lavorando con Romelu Lukaku per trovare una risoluzione del contratto visto che fra i due il rapporto si è interrotto.