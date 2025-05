Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, l'addio di Antonio Conte dal Napoli non sarebbe cosi certo come molti vorrebbero far credere. Stando a quanto riferito dal giornalista, determinante sarà l'incontro che vedrà il tecnico confrontarsi con il presidente del club campano Aurelio De Laurentiis.

Gianluca Di Marzio: 'Prima di dare Conte sicuro fuori dal Napoli attenderei'

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport di quello che potrebbe essere il futuro di Antonio Conte: "De Laurentiis nel post partita ha sottolineato come il Napoli sia una squadra importante che merita rispetto facendo capire che se Antonio Conte volesse rimanere sarebbe il benvenuto.

Il presidente del club campano vorrebbe vederlo in Champions League e vorrebbe trattenerlo ma senza obbligarlo e tutto passa da qui, passa dagli stimoli e dalla volontà di Conte di continuare questo percorso. Se nel corso dell'incontro che avranno ADL, il tecnico e Manna emergerà questa voglia, allora le parti proseguiranno sicuramente insieme".

Di Marzio ha precisato: "Se invece dall'incontro si percepirà una stanchezza di fondo da parte di Conte o una convinzione che il Napoli non riuscirà a soddisfare le richieste del salentino in sede di mercato, allora ci potrà assolutamente essere il divorzio civile tra le parti. In questo caso il tecnico sceglierà che fare così come il Napoli, ma prima di sbilanciarsi sul sicuro addio di Conte aspetterei, quanto meno l'incontro che ci sarà fra le parti.

A bocce ferme e con un po' più di riposo da parte di tutti sicuramente ci sarà più lucidità per analizzare al meglio le cose".

Il giornalista ha aggiunto: "L'incontro fra ADL e Conte non ha ancora una data precisa, so solo che era previsto per il termine del campionato in corso. Penso che la sfilata nella città con il pullman scoperto dovrebbe esserci lunedì e tenderei ad escludere che prima di quel giorno le parti si possano incontrare. Credo comunque che la settimana prossima sarà quella giusta per registrare dei movimenti, anche solo per pianificare quella che potrebbe essere la stagione 2025/26. Anche perché Conte chiederebbe determinati giocatori mentre se dovesse arrivare Allegri o Pioli le richieste sarebbero completamente diverse".

Di Marzio ha infine concluso: "Sottolineo come Allegri sia il principale indiziato per sostituire Conte qualora questo se ne andasse, al netto di un tentativo fatto dal Milan di inserirsi per il profilo del livornese".

Napoli, i tifosi rispondono a Di Marzio: 'Conte si conferma l'allenatore dei miracoli'

Le parole di Di Marzio hanno acceso la discussione tra i tifosi: "Conte ha 'usato' Napoli per rilanciarsi, il Napoli ha 'usato' Conte per risalire velocemente al vertice, con un inaspettato 4° scudetto" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Conte si riconferma come quello che fa tutta la differenza possibile per poi essere determinante e vincere uno scudetto miracoloso".