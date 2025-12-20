Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, la Juventus dovrebbe rinnovare il contratto di Luciano Spalletti anche se quest'anno dovesse concludere il campionato di Serie A all'ottavo posto.

Mecca: 'Anche se la squadra arrivasse ottava bisogna rinnovare Luciano Spalletti'

Lo speaker radiofonico Edoardo Mecca è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e riferendosi al futuro del tecnico dei bianconeri ha detto: "Io voglio lanciare una petizione che dobbiamo fare arrivare alla Juventus e firmarla in massa per dire al club che noi vogliamo Spalletti.

Basta cambiare ogni volta e il toscano è l'uomo giusto. Anzi dico di più, anche se la squadra dovesse arrivare ottava in campionato bisogna continuare con lui. È ora di darci un taglio con questi costanti avvicendamenti in panchina e Spalletti è l'unico che può invertire la rotta".

Mecca ha poi precisato: "Ovviamente quando dico arrivare ottavi lo faccio andando per eccesso, avrei potuto dire arrivare quinti in classifica, ma il succo del discorso rimarrebbe lo stesso, perché si sarebbe fallito l'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions. È anche vero che Spalletti è arrivato in una situazione in cui si era settimi in classifica e se la società a gennaio non fa mercato vuol dire lasciargli in mano una squadra che non ha uomini scelti da parte sua.

Inoltre credo che dovremmo cominciare a concentrarci di più sui giocatori che scendono in campo e dire basta rispetto a certi elementi che evidentemente non sono recuperabili".

Lo speaker ha concluso: "Cioè, Allegri sbagliò delle scelte? Siamo d'accordo. Thiago Motta non è esente da responsabilità? Siamo d'accordo. Tudor ha commesso errori? Siamo d'accordo. Ora però se pure Spalletti rientra in questo discorso, evidentemente qualcosa da cambiare c'é e mi riferisco a elementi che vanno oltre la figura dell'allenatore. Quindi a questo punto credo che al tecnico toscano bisogna dare tempo per lavorare e non rimetterlo in discussione o addirittura cambiarlo fra 6 mesi. Con Allegri dicevo altro? E' vero, non posso negarlo, ma almeno lui ebbe il tempo necessario per mostrare il suo valore, perché rimase 3 anni nella sua seconda avventura prima di essere esonerato".

Juventus, una situazione contrattuale in bilico con Spalletti

Va ricordato in tutto questo come Luciano Spalletti si sia legato alla Juventus da un contratto molto precario, che scadrà fra poco più di sei mesi, il 30 giugno. Gli accordi fra le parti prevedono inoltre un rinnovo legato alla qualificazione alla prossima Champions League, anche se la società piemontese si sarebbe lasciata la possibilità di confermare il tecnico toscano a prescindere.