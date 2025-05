Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su Youtube, l'affetto travolgente ricevuto dai tifosi del Napoli unito al mercato faraonico promesso da Aurelio De Laurentiis per la prossima estate, starebbero facendo riflettere Antonio Conte sul futuro: potrebbe quindi allontanarsi l'ipotesi di un ritorno del tecnico leccese alla Juventus.

Alfredo Pedullà: 'L'affetto di Napoli e il mercato faraonico proposto da ADL stanno rimischiando le carte con Conte'

L'intreccio che vorrebbe Antonio Conte sospeso fra la scelta di restare a Napoli o abbandonare prematuramente la formazione campana per ritornare alla Juventus, giorno dopo giorno ottiene nuovi dettagli che rendono sempre più intrigante questa vicenda.

Il giornalista Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube in queste ore ha raccontato ulteriori particolari: "Conte si è presentato all'incontro con il Napoli, è stato un incontro proficuo, figlio dell'affetto vero, sincero di tutti i tifosi napoletani che hanno inviato messaggi accorati di felicità per la vittoria del quarto scudetto. Il rapporto con De Laurentis poi, è stato un rapporto perfetto, di grande rispetto reciproco, soprattutto da parte del presidente e quindi le cose fra il leccese e il Napoli sono cambiate".

Pedullà è poi sceso nel dettaglio: "Sono cambiate due cose sostanziali, la prima cosa il pressing silenzioso del Napoli nel rispetto del condottiero che ha vinto uno scudetto incredibile.

Non c'è stata nessuna pressione per avere una risposta immediata e va anche detto che il Napoli ha sempre pensato di non porre ostacoli dal punto di vista contrattuale, malgrado un impegno per altre due stagioni. Morale della favola, a stringere e se Conte avesse voluto volesse andar via, non ci sarebbero state barriere"

Il giornalista ha chiosato dicendo: "La seconda cosa cambiata è che il Napoli sta mettendo su una campagna acquisti faraonica. Si parla con grande fiducia di De Bruyne, di Jonathan David, malgrado un incontro che poi la Juve avrebbe voluto fissare e non ha fissato. Ci sono altri nomi che il Napoli sta seguendo, Beukema del Bologna, piace Zaccagnini e non solo per la posizione degli esterni e comunque ADL si è messo a disposizione per fare una squadra da pole position.

Una circostanza, che unita all'affetto dei tifosi ha fatto vacillare Conte e rimischiare le carte in tavola".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'A Conte dico che gli conviene rimanere al Napoli se vuole vincere'

Le parole di Pedullà in poche ore hanno acceso il dibattito sul web, dove centinaia di tifosi hanno detto la propria opinione: "A Conte conviene rimanere a Napoli. Con 2-3 innesti possono rivincere il campionato e fare una discreta Champions. La Juve è messa non male, di più. Non è la Juve che riprese nel 2011, che non giocava le coppe e aveva ottimi giocatori. Se accetta questa sfida lo fa puramente per la sua juventinità, ma se rimane a Napoli lo capirei".

Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Da Juventino gli dico, Conte rimani dove sei. Napoli è la piazza giusta per te noi a Torino abbiamo ancora bisogno di tempo per rinascere e un giorno ci riusciremo. Tu se vuoi vincere rimani dove sei".