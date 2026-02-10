"Come logico che fosse, alla fine il contatto tra Gila e Cabal viene definito dai vertici AIA un rigore mancato. Episodio più complesso di quanto sembrasse, ma pur sempre errore che ha penalizzato la Juventus" queste sono le parole scritte su X dal giornalista Giovanni Capuano in merito alle recenti dichiarazioni fatte da Dino Tommasi, componente del CAN (Commissione Arbitri Nazionale) a Open Var.

Capuano, riferendosi poi all'episodio tanto discusso fra Genoa e Napoli del calcio di rigore assegnato ai partenopei per il contatto su Vergara ha aggiunto: "L’origine dell’errore che regala al Napoli la vittoria a Marassi è concettuale: in Sala Var partono con l’idea che sia fallo e così sviluppano sia il loro check che la scelta di fornire una sola immagine all’arbitro".

A cosa fa riferimento Capuano

Le parole scritte da Capuano su X nascono per l'appunto dalle dichiarazioni fatte da Tommasi. Ecco lo stralcio a cui fa riferimento il giornalista: "Se Cabal avesse crossato chiudendo l'azione non sarebbe stato punibile, ma in questo caso Cabal avrebbe potuto chiudere un triangolo con McKennie, portando così alla punibilità dell'intervento di Gila. Resta comunque una situazione veramente difficile da valutare dal campo".

Juventus, i tifosi rispondono a Capuano: 'Da certe cose si capisce che il Var è in mano da gente non capace o in malafede'

Le parole di Capuano, specie quelle dedicate all'episodio fra Juventus e Lazio, hanno acceso il dibattito sul web e fra i suoi followers: "Avrebbero fatto meglio a stare zitti.

Seguo e pratico calcio da una vita. Lo hanno distrutto. E queste spiegazioni sono la dimostrazione o di non poter minimante pensare di dirigere una partita da oratorio o è completa malafede. Il VAR va tolto. In mano loro è una tragedia" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "L’unica cosa complessa qui è capire come facciano persone che non conoscono le dinamiche di gioco a fare carriera e ad arrivare ad arbitrare in A. È un rigore solare. E lo dico da milanista…".

Infine un terzo tifoso va controcorrente scrivendo: "Assolutamente no, Cabal gli passa sopra, Gila non può mica scomparire. Poi avevano la regola del vantaggio, non è che ogni contatto è rigore. Neanche per i suoi compagni era da rigore"