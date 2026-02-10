Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e lanciando una bordata nei confronti dell'amministratore delegato bianconero Damien Comolli: "So che qualcuno ha problemi a criticare per un discorso di lesa maestà ma per me non è un problema dire le cose come stanno. Se uno ha un po' di onesta intellettuale deve dire che la gestione del francese ha tolto alla Juventus almeno 6 o 7 punti in classifica. Perché è stato lui a inizio stagione ad avallare la permanenza di Tudor, prendendosi tutte le responsabilità.

Una scelta che ha rallentato la crescita di un organico che Spalletti ha fatto diventare importante in poche settimane".

Juve, Pedullà: 'Yildiz è l'unica cosa buona fatta finora da Comolli in bianconero'

Ancora Pedullà su Comolli: "A oggi il rinnovo fatto a Kenan Yildiz fino al 2030, seppur in colpevole ritardo, è la cosa più significativa che il signor Comolli che abbia fatto da quando arrivato alla Juventus. Tra l'altro il tempo perso in questi mesi per temporeggiare con l'asso turco è costato alla Juventus un bel po' di soldi, perché Yildiz avrebbe accettato il rinnovo la scorsa estate e a cifre ben più calmierate. In ogni caso, il calciatore ha scelto i colori bianconeri e di questo gli va dato atto a Comolli, che ripeto, ha fatto la prima cosa giusta da quando si è insidiato alla Continassa".

Pedullà ha concluso: "Dico questo perché se penso ad altre cose, mi viene in mente lo scambio fra Joao Mario e Alberto Costa, un'operazione che evidentemente è stata sbagliata in termini di valutazione dei calciatori coinvolti. Oltre a Comolli, sarebbe giusto anche parlare di Chiellini, che non viene mai menzionato ma qualche responsabilità ce l'avrà anche lui. Penso inoltre che gli allenatori debbano farsi sentire e soprattutto rispettare, perché se a Spalletti serve una punta è giusto che lo dica ad alta voce".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Comolli inadeguato per la Juventus. Insieme ad altri ha fatto disastri e non vedo miglioramenti.

Spero che prima o poi arrivi gente che ama la Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spalletti cosa deve chiedere? Ha ancora un contratto a breve termine , può suggerire, non chiedere, al momento".