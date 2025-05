Nelle scorse ore e ai margini di un evento al Coni di Roma, Gianluigi Buffon ha parlato a diversi giornalisti della Juventus e del possibile ritorno di Antonio Conte, sottolineando come il tecnico leccese a oggi non abbia preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Buffon avverte: 'Non darei il ritorno di Antonio Conte così scontato come fanno media e tifosi'

Gigi Buffon è stato intercettato da alcuni giornalisti fuori dalla sede del Coni a Roma ai margini dell'evento che lo ha visto essere inserito nella lista della Walk ok fame e rispondendo alla domanda sul possibile ritorno di Conte alla Juventus ha detto: "Allenatori come Antonio credo sia normale vengano accostati alle panchine più prestigiose.

Però non darei tutto così per per scontato come come danno i media o come dà il sentimento popolare, perché secondo me Antonio non ha ancora rivelato nulla e secondo me in questo momento non ha pensato ad altro, se non a cercare di portare a termine questa impresa con con il Napoli".

Sulla premiazione che lo ha visto appunto protagonista ha poi detto: "Sono grandi soddisfazioni, però come dico sempre e penso sempre per non staccare i piedi da terra, non c'è da prendersi troppo sul serio. Nel senso che sono riconoscimenti grandi, ma che alla fine realmente non mi fanno sentire così speciale. Perché ho fatto solo lo sport e la disciplina che mi piaceva fare, mi sono anche divertito, mi hanno pure pagato e quindi ora ritiro anche dei premi che meno male gli altri pensano siano meritati.

Quindi va bene così, andiamo avanti"

Buffon ha poi precisato: "Sicuramente qualcosa ci devi mettere e ci ho messo quello che avevo. Però la verità è che ogni momento di questo mio percorso era un momento di grande gioia, un cercare anche un centro esistenziale. Un cercare delle soddisfazioni e delle prove, mettersi sempre dei limiti da poter superare. Quindi lo sport mi è servito anche a quello, a mettermi alla prova".

Infine Buffon ha rivelato: "Uno dei miei segreti è stata la spensieratezza? Sì, probabilmente è uno delle motivazioni per le quali ho giocato per così tanti anni e ad alti livelli. Perché alla fine non sentivo mai il peso di di niente, della fatica e delle responsabilità. Alcune volte lo si anche visto però devo dire che se c'è un modo per poter cercare di essere longevi nello sport, penso che sia proprio questo quello giusto".

Buffon, una leggenda della Juventus

Gianluigi Buffon ha legato indissolubilmente il suo nome alla Juventus, con cui ha collezionato 685 presenze ufficiali tra il 2001 e il 2021, con una parentesi di un solo anno al Paris Saint-Germain (2018-2019). Il portiere arrivò alla Juve dal Parma nell'estate del 2001.

Nel corso delle sue venti stagioni in bianconero, Buffon ha vinto 10 Scudetti, 5 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane, diventando una vera e propria leggenda del club. Oltre alla longevità e alla costanza, Buffon ha incarnato i valori della Juventus anche nei momenti più difficili, come la discesa in Serie B nel 2006, quando decise di rimanere per contribuire alla risalita della squadra.