Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, Juventus e Inter potrebbero sfidarsi a gennaio per Rafik Belghali, giovane esterno algerino in forza all'Hellas Verona.

Juventus e Inter pronte al duello di mercato a gennaio per Belghali

Il mercato di gennaio ormai è alle porte e Juventus e Inter potrebbero incrociare il proprio percorso puntando lo stesso calciatore, Rafik Belghali. Secondo quanto raccontato su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, entrambe le società avrebbero messo gli occhi addosso al calciatore dell'Hellas Verona: "Juve e Inter spesso vanno sugli stessi giocatori, perché entrambe seguono Palestra, che, però, costa 40 milioni: è complicato ed è un nome per l’estate.

Per gennaio, però, entrambe stanno ragionando sulla possibilità di prendere un esterno: Rafik Belghali".

Schira ha poi spiegato: "I nerazzurri lo osservano perché Dumfries, nelle prossime ore, si opera e tornerà in campo a inizio marzo. Dunque Chivu rimane con Darmian, che però ha spesso problemi fisici e oggi non dà garanzie. Al momento è l’unico adattabile a destra; può adattare anche Diouf, ma serve uno specialista: serve un esterno di fascia, un quinto. Ecco perché Ausilio ha mandato i suoi scout a visionare Belghali. Il giocatore di origine belga, naturalizzato algerino, andrà in Coppa d'Africa e questo può essere un punto di domanda per chi lo cerca. Va anche detto, però, che sta facendo benissimo con gli scaligeri e non a caso c'erano degli scout nerazzurri in occasione di Genoa-Verona".

Schira ha concluso: "Quindi l'Inter lo tiene d'occhio, così come lo sta visionando la Juventus: perché settimana scorsa, in occasione di Verona-Atalanta, c'era un emissario dei bianconeri a guardare sia Giovane, che però si è fatto male, sia Belghali. Questo perché la Juventus è corta sugli esterni, soprattutto perché João Mario potrebbe andare via, direzione Crystal Palace. Cambiaso, inoltre, non sta rendendo, Kostić è già sparito dalle gerarchie. Insomma, la Juve qualcosa sugli esterni deve farlo. Da qui nasce l'interesse per Belghali. Bisognerà quindi capire chi la spunterà tra le due big italiane per un calciatore che al Verona è uno dei migliori interpreti, ma, in caso di cessione, dovrà farsi trovare pronto per un netto salto di qualità".

Belghali, una stagione da protagonista e una valutazione in crescita

Belghali, come sottolineato da Schira, è uno dei migliori interpreti dell'Hellas Verona e non a caso l'Algeria ha puntato su di lui per la Coppa d'Africa senza pensarci due volte. Il suo valore sta lievitando e da circa 4 milioni di euro, valutazione di inizio stagione, ce ne potrebbero volere almeno 8 per strapparlo dalla società scaligera il prossimo gennaio. Una somma tutto sommato ancora abbordabile per un ragazzo che ha mostrato grandi margini di crescita.