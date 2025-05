Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi è intervenuto ai microfoni di Calciomercato e parlando dell'annata vissuta dalla Juventus ha indicato nel ds Cristiano Giuntoli il principale responsabile delle difficoltà riscontrate dai bianconeri.

Questo per un mercato sbagliato, sia in entrata che in uscita.

Juventus, Graziano Campi attacca Giuntoli: 'È lui che ha costruito la squadra quindi lo reputo il primo colpevole'

"Chi è il colpevole di questa stagione cosi balbettante? Sicuramente chi ha messo mano alla rosa e costruito la squadra, vale a dire Cristiano Giuntoli": così ha esordito Graziano Campi nell'intervista che ha rilasciato ai microfoni di Calciomercato.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione: "Il ds aveva in mano una squadra che tranquillamente arrivava tra le prime quattro con Allegri, ha deciso di rivoluzionarla, ha investito 200 milioni di euro, più altri che sarebbero dovuti essere spesi in riscatti e ha ceduto tanti giocatori il cui valore dopo è aumentato in maniera esponenziale, quindi non riconoscendone il talento. Errori di valutazione sia in entrata che in uscita che la Juventus sta pagando e che pagherà anche nelle prossime stagioni, perché alcuni calciatori che sono stati acquistati, a meno che non arrivino allenatori in grado di rivitalizzarli, in questo momento sono dei pesi morti. Un esempio? Douglas Luiz, che bisognerà capire chi riesce a rilanciarlo o se sarà il nuovo Arthur, cioè un giocatore arrivato con una valutazione alta grazie ad una plusvalenza incrociata che la Juventus però rischia di pagare nei prossimi anni".

Parlando del prossimo mercato estivo della Juventus, Campi ha poi aggiunto: "Ma la questione è che la Juventus non ha tutti questi soldi, si è fatta prestare da Exor 15 milioni per il discorso dell'esonero di Thiago Motta e dovrà aspettare una ricapitalizzazione che è stata annunciata, ma non è ancora stata ufficializzata. Quindi io non mi aspetto che a giugno ci siano dei colpi straordinari della società bianconera".

Su un'eventuale rivoluzione societaria a fine anno Campi ha concluso dicendo: "Io non credo ci sia qualcuno di alto livello che possa prendersi la responsabilità di una Juventus che la prossima stagione non ha le premesse per fare una grande annata. Cioè un conto se mi dai in mano la Juventus nel momento in cui io punto a vincere lo scudetto.

Se mi dai una Juventus che deve fare le nozze coi fichi secchi, se sei un pochino furbo, gli stai alla larga ed eviti di fare la figura che ha fatto il povero Ferrero".

Juve, i tifosi rispondono alle parole di Campi: 'La dimensione di Giuntoli si è capita dal doppio acquisto Alcaraz-Djalo'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "La dimensione di Giuntoli è chiara fin dal delirio Alcaraz-Djalo, "regalati" a gennaio 2024 a una squadra a 2 punti dalla prima" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ora abbiamo capito che al Napoli dirigevano l'orchestra De Laurentiis e il figlio, non Giuntoli che eseguiva le direttive del presidente".