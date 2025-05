Nelle scorse ore, l'ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato a Fuori Classe della Juventus e del possibile futuro allenatore bianconero, suggerendo al club piemontese di continuare con Igor Tudor. Questo perché il croato ha portato la squadra in Champions, prendendola in una situazione molto complessa e traghettandola all'obiettivo prefissato.

Juventus, Di Livio: 'Per i nomi che stanno girando a questo punto mi tengo Tudor'

L'ex calciatore Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di Fuori Classe, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus, e parlando della Juventus e di Igor Tudor ha detto: "Si fanno delle scommesse che a volte sono importanti.

Il croato è un uomo Juve caratterialmente e quel particolare fa la differenza. Io dico che per i nomi che circolano terrei Tudor e lo vorrei vedere dall'inizio. Lui quest'anno, se non sbaglio, ha perso solo a Parma, ha raggiunto l'obiettivo della Champions, che poi era quello che gli avevano chiesto, quindi secondo me il suo lavoro lo ha fatto. Lo vorrei vedere da inizio campionato, poi è chiaro che ci sono altri allenatori come Mancini, come Pioli, come tanti altri anche stranieri che potrebbero fare il bene della Juve. Però io ho dei dubbi e quindi mi tengo Tudor".

Di Livio ha proseguito: "Non dimentichiamoci che se la Juve cambia allenatore poi ne deve ancora pagare due, più un dirigente in uscita quale Giuntoli e più tante altre situazioni.

Quindi, per questo io dico che mi tengo il croato. Ma poi perché non può far bene Tudor? Per me ha tutte le qualità. Naturalmente nelle ultime settimane non si è visto un gioco spumeggiante ma credo che non se lo potesse neanche permettere di far giocare bene la squadra, perché il bisogno di punti era troppo più pressante. Anche nell'ultima partita a Venezia i primi 25 minuti sono stati imbarazzanti, però poi la squadra ha portato a casa il risultato. Quindi a sensazione dico che mi sento di dargli fiducia".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Di Livio: 'L'allenatore la vecchia signora ce l'ha e si chiama Tudor'

Le parole di Di Livio hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web.

"Come sia andata veramente questa telenovela tra la Juve, Conte e De Laurentis lo sanno solo loro. L'allenatore della vecchia signora è Tudor, che ha preso una squadra da un fosso portandola al quarto posto (obiettivo stagionale). Onore a Igor, l'allenatore ce l'abbiamo! Che John Elkann sistemi la dirigenza con uomini di calcio e dal sangue bianconero" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tudor è bravo, la Juve con lui attaccava meglio e di più! Difesa buona, considerando che la Juve quest'anno è stata come una stella cadente, partita forte ma con tanti pezzi persi per strada".