La Juventus torna a pensare a Jadon Sancho in vista della prossima estate. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista turco Ekrem Konur, che su X ha rivelato: “La Juventus ha contattato Sancho, esterno inglese in uscita a parametro 0 dal Manchester United nella prossima estate”. Una notizia che non sorprende del tutto, considerando come il nome dell’esterno offensivo fosse già finito nei radar bianconeri alcuni mesi fa. All’epoca, la società torinese aveva tentato un affondo concreto, trovandosi però a fare i conti con le richieste economiche dei Red Devils e con la concorrenza di altri club.

Il precedente e le perplessità sul momento del giocatore

Lo scorso inverno, infatti, la Juventus aveva provato a portare Sancho a Torino, entrando anche in collisione con la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, anch’essa interessata all’esterno inglese. La trattativa, però, non si concretizzò. Le richieste del Manchester United vennero considerate troppo elevate e, soprattutto, all’interno del club bianconero nacquero dei dubbi legati al carattere del calciatore.

Oggi lo scenario è completamente diverso. Sancho è in scadenza di contratto e, come sottolineato da Konur, si libererà a parametro zero. Una condizione che rende l’operazione molto più appetibile per una Juventus attenta ai conti e alla sostenibilità economica.

Un colpo senza costo del cartellino potrebbe rappresentare un’opportunità importante per rinforzare il reparto offensivo con un talento che, se ritrovasse la forma migliore, garantirebbe qualità e imprevedibilità.

Concorrenza tedesca e sirene arabe: operazione complicata

Nonostante il fascino dell’operazione, la Juventus dovrà fare i conti con una concorrenza significativa. Su Sancho, infatti, ci sarebbero il Lipsia e il Borussia Dortmund, società che conosce bene il giocatore e dove l’inglese ha vissuto le stagioni migliori della propria carriera. Il ritorno in Bundesliga rappresenterebbe per lui una soluzione ideale per rilanciarsi in un ambiente già familiare.

Attenzione anche alla pista proveniente dalla Saudi Pro League, con alcuni club arabi pronti a mettere sul piatto ingaggi molto elevati per convincere l’esterno inglese.

In questo contesto, la Juventus dovrà giocare le proprie carte facendo leva sul progetto tecnico e sulla possibilità di rilanciare il calciatore in un campionato competitivo. La corsa a Sancho è appena iniziata, ma il parametro zero lo rende uno dei profili più ambiti del prossimo mercato estivo.