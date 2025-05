Secondo quanto raccontato su Youtube dall'opinionista Luca Gramellini, l'attuale tecnico della Juventus Igor Tudor sarebbe pronto a rassegnare le proprie dimissioni al termine della stagione in corso per lasciare libera la strada ad Antonio Conte. Secondo Gramellini, infatti, il tecnico leccese avrebbe già un accordo con la società piemontese per la prossima stagione.

Gramellini: 'Tudor può rassegnare le proprie dimissioni a fine campionato'

"Le ultime indiscrezioni in orbita Juventus vorrebbero Igor Tudor pronto a rassegnare le proprie dimissioni al termine del campionato in corso", questa è l'indiscrezione riportata da Luca Gramellini sul proprio canale Youtube.

L'opinionista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Ora, nel contratto di Igor Tudor c'è la permanenza fino al mondiale per club. Poi abbiamo ascoltato le parole di Cristiano Giuntoli che sono chiaramente parole di facciata, perché o Igor Tudor sarà l'allenatore anche nella prossima stagione e allora non ci sono problemi, o Cristiano Giuntoli quando ha detto che decideranno dopo il mondiale per club ci ha presi tutti sonoramente in giro. Perché la Juventus non potrà certamente permettersi di decidere il proprio futuro per la prossima stagione dopo una competizione che inizierà a metà giugno e finirà esattamente un mese dopo".

Gramellini ha proseguito: "La Juve non può nella maniera più assoluta permettersi a livello di tempistica di aspettare tanto e non a caso io sono convinto che fra il club bianconero e Antonio Conte sia già tutto fatto.

Ovviamente ci saranno ancora da limare dei dettagli e non parliamo di un contratto già depositato. Poi può sempre succedere di tutto nel calcio, però ribadisco che il leccese e la società piemontese sono fondamentalmente d'accordo su tutto. Quindi se Conte fosse contrattualmente un uomo libero, starebbe già a Torino".

L'opinionista ha concluso: "C'è di mezzo chiaramente una stagione con il Napoli da finire, uno scudetto da vincere e una clausola che sembrerebbe poter consentire a Conte di liberarsi, non su questo non ci sono conferme assolute. Quello che invece ricevo come ulteriori conferme è che Conte-Juve è una cosa praticamente ufficiale e questo comporta che Igor Tudor era già stato preallarmato del suo compito e della durata.

Juve, non tutti i tifosi sarebbero per Conte: 'Avrebbe un bel coraggio a tornare dopo come ci ha lasciati'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Che coraggio avrebbe Conte a tornare. Ci ha lasciati durante la preparazione estiva, è andato all'Inter, come se non avesse altro e ora sta contribuendo a far vincere lo scudetto al Napoli", scrive polemico un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La nostra società, purtroppo, non si smentisce mai. Zero rispetto per Tudor, grande uomo".