Secondo quanto scritto dallo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca su X, l'operato del direttore generale della Juventus Damien Comolli avrebbe permesso al club bianconero di ottenere un aspetto più europeo. Questo grazie a diversi acquisti effettuati all'estero e non in Italia e senza cedere alle richieste dei vari procuratori.

Calciomercato Juventus, Mecca: 'In poco tempo Comolli ha dato a questo club un respiro molto più europeo'

Il calciomercato ha chiuso i battenti da meno di 24 ore e lo speaker Edoardo Mecca sul proprio account X ha dedicato un post all'operato del direttore generale della Juventus Damien Comolli: "In poco (per il mercato pochissimo) tempo il francese ha gettato le basi per una nuova Juve di respiro più europeo.

L’attacco è stato rinforzato con giocatori funzionali e che possono coprire più zone di campo; nelle prossime sessioni andranno completate difesa e centrocampo per tornare ad avere una squadra pronta e competitiva al massimo. Ottimo davvero il lavoro sulle cessioni perché tanti giocatori erano molto difficili da vendere".

Mecca ha proseguito sottolineando: "La qualità migliore è stata però tornare a trattare alle giuste condizioni, a costo di lasciare andare obiettivi, senza però farsi prevaricare da agenti e società avversarie. Comolli ha iniziato un lavoro che speriamo possa portare degli ottimi frutti: ad ottobre arriverà anche il direttore sportivo a rinforzare la società. Ora buon lavoro sul campo, Forza Juve e forza Igor!".

Un resoconto positivo, quello di Mecca, condiviso da molti tifosi della Juventus rimasti estasiati dalle ultime 24 di mercato che hanno trasformato Comolli da oggetto della critica a idolo della folla.

Juve, si accende la discussione sul web dopo le parole di Mecca: 'Cosa vedere di buono in questo mercato?'

Le parole di Mecca sull'operato di Comolli hanno diviso i tifosi sul web: "Al mercato assegno 7 come voto. Comolli in uscita ha fatto un gran lavoro, in entrata altrettanto bene, anche se forse avrei preferito un centrocampista al posto di Openda. Però io devo dare fiducia a questa società e speriamo bene" scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Se arriviamo nelle prime quattro, cosa che onestamente devi fare con questa rosa (magari anche qualcosa di più) l’anno prossimo completiamo la squadra con 2/3 innesti e credo che torneremo a fare seriamente paura".

Infine uno sottolinea: "Ha comprato 2 giocatori l'ultimo giorno di mercato. Cosa ci avete visto in questa sessione? Hanno venduto chiunque sono riusciti e abbiamo una squadra piena di esuberi reintegrati perché non sono stati in grado di piazzarli. Bah. Poi a dicembre piangiamo".