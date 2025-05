Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X bocciando le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus pronta a spendere 85 milioni di euro nella prossima campagna acquisti estiva per assicurarsi Victor Osimhen, centravanti in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli.

Mecca ha poi scritto di Vlahovic e del suo futuro.

Juventus, Mecca: 'Non spenderei mai 85 milioni per Osimhen, perché vorrebbe dire non aver imparato dagli errori'

Il calciomercato estivo si avvicina a grandi passi e con esso le indiscrezioni che riguardano la Juventus e il nome del prossimo centravanti che il club bianconero potrebbe acquisire.

Il profilo di Victor Osimhen è sicuramente tra quelli in orbita Vecchia Signora, con lo speaker Edoardo Mecca ad aver rilasciato la propria opinione in merito: "Per quanto sia un attaccante che mi piace moltissimo, non spenderei mai 85 milioni per Osimhen. Significherebbe continuare a non imparare dai propri errori".

Restando sul tema del possibile nuovo centravanti bianconero, Mecca ha poi aggiunto: "Stai a vedere che gli attaccanti il prossimo anno saranno Vlahovic e Hojlund. Pensiero mio: fossi in Vlahovic accetterei un ingaggio inferiore (sia dalla Juve sia da qualsiasi altra squadra) e mi rimetterei in gioco dopo queste prestazioni deludenti perché è ancora giovane e il tempo per capovolgere il destino c’è ancora".

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'In attacco ti serve un nome che faccia la differenza e non una scommessa'

Le parole di Mecca, specie quelle su Osimhen, hanno diviso il popolo bianconero sul web: "Serve un attaccante pronto, che faccia la differenza. Qualunque profilo di questa caratura ti costa tanto e in quel ruolo non puoi cercare scommesse" scrive un utente su X evidentemente non in linea col pensiero dello speaker.

Un altro poi si interroga: "Dobbiamo fare un'altra rivoluzione? Abbiamo veramente una rosa così scarsa? Se bastassero un paio di innesti di alto livello (centrocampo e attacco) e qualche altro a basso costo per puntellare la rosa pescando anche dalla Next Gen?".

Infine un tifoso tra il serio ed il faceto scrive a Mecca: "Tranquillo Edoardo, sono più che certo che non ci sarà assolutamente questo pericolo.

Io vorrei Lucca in rosa, poi un nome più blasonato ci può pure stare, ma viste le finanze disastrate dovute all’annata mediocre di questa stagione e alle scelte di mercato abominevoli non saprei proprio".