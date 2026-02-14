Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube e commentando una delle notizie del giorno, l'inizio dell'avventura al Tottenham di Igor Tudor, ha detto: "Quella con gli Spurs mi sembra l'ennesima situazione che porta il croato a lavorare potenzialmente per 3 o 4 mesi per un club e poi in caso a lasciarsi per cercare strade diverse. Una cosa che non mi sembra il massimo, soprattutto per un professionista che nel recente passato ha vissuto esperienze come quella con la Juventus, con la Lazio o con il Verona. Credo che Tudor debba trovare una stabilità, magari vivendo un anno, un anno e mezzo in un club senza andare in attrito con direttori sportivi o presidenti.

Certo è, che l'unico a esserci cascato con Tudor è stato Comolli e proprio per questo penso che i dirigenti francesi, finora alla Juventus, non hanno attecchito bene".

Pedullà: 'Se avessero preso Spalletti prima ora la Juventus sarebbe molo più vicina all'Inter'

Ancora Pedullà: "Soprattutto Chiellini avrebbe dovuto consigliarli meglio o magari metterci la faccia in determinate situazioni. Lo dico a poche ore da Inter-Juventus in un'ottica che avrebbe potuto vedere i bianconeri avere 6 o 7 punti in più in classifica. Manca la controprova? Certo, ma dal mio punto di vista se non avessero confermato Tudor in estate e avessero preso Spalletti sin da subito, allora i bianconeri avrebbero avuto quasi sicuramente più punti.

Dico cosi perché il toscano è diverso dagli altri e ha aspettato la Juventus sin dallo scorso autunno, quando ha firmato un contratto per pochi mesi. Pensando a queste è automatico poi capire che gli errori gravi commessi dal management bianconero abbiano inciso sulla stagione della vecchia signora".

I tifosi rispondono a Pedullà

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito fra i tifosi: "Se fosse venuto Spalletti in estate e gli avessero dato i giocatori desiderati ,La Juventus sarebbe adesso in lotta per lo scudetto" scrive un utente su Youtube evidentemente in linea col pensiero del giornalista. Un altro invece sottolinea: "I sei-sette punti in più sono i clamorosi errori arbitrali. Se avessero fatto il loro dovere la Juve sarebbe a + 3 dall'Inter".