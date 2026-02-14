La vittoria del Milan sul campo del Pisa rischia di cambiare radicalmente il peso specifico del Derby d’Italia. Il successo per 1-2 ottenuto in Toscana ha infatti riacceso una corsa al vertice che, per un attimo, sembrava poter concedere all’Inter un margine di manovra più ampio. Se i rossoneri avessero lasciato punti per strada, la Beneamata avrebbe potuto affrontare la supersfida con la Juventus con una classifica decisamente più rassicurante, forte di un vantaggio che avrebbe potuto toccare quota +7. Invece no. I tre punti conquistati dalla squadra di Allegri hanno rimesso tutto in discussione e trasformato la serata di San Siro in un crocevia fondamentale della stagione.

Il Milan risponde presente e riaccende la corsa al vertice

A Pisa, il Milan ha dimostrato di voler restare agganciato con forza alla vetta. Una vittoria pesante, maturata grazie alla qualità e all’esperienza, che porta la firma decisiva di Luka Modric, ancora una volta decisivo nei momenti che contano. Il successo consente al “Diavolo” di portarsi a sole cinque lunghezze dalla prima posizione, un distacco che tiene apertissima la lotta per il titolo. È un segnale chiaro al campionato e, soprattutto, all’Inter: la pressione ora è tutta sulle spalle dei nerazzurri. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno fatto il loro dovere, dimostrando solidità e coraggio, andando a recuperare un risultato che all'ottantacinquesimo sembrava destinato a regalare il segno X.

La sensazione è che ogni passo falso, da qui in avanti, possa costare carissimo, perché la classifica resta corte e concede pochissimi margini di errore.

Derby d’Italia infuocato: Inter e Juve davanti a un bivio

Ecco perché la sfida tra Inter e Juventus assume contorni ancora più incandescenti. Il Derby d’Italia, per sua natura, è una partita a sé, carica di storia, rivalità e significati che vanno oltre i novanta minuti. Ma stavolta il peso della classifica è tutt’altro che secondario. L’Inter è chiamata a rispondere all’avanzata del Milan, consapevole che un risultato negativo potrebbe riaprire definitivamente la corsa al primo posto. Dall’altra parte, la Juventus guarda all’incontro come a un’occasione irripetibile: potenzialmente a -7, una vittoria di prestigio contro gli eterni rivali permetterebbe ai bianconeri di risalire fino a -4 dal Milan, rilanciando ambizioni e morale. Insomma, un incrocio che poteva essere attenuato dai risultati delle rivali ma che improvvisamente si è di nuovo infuocato.