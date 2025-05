La Juventus è al lavoro per trovare il nuovo allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Dopo il rifiuto di Antonio Conte, i bianconeri sono costretti a esplorare nuove strade per il futuro della panchina. Come rivelato dal giornalista Orazio Accomando tramite X, i dirigenti juventini avrebbero messo gli occhi su Stefano Pioli, ex tecnico del Milan e dell’Al Nassr: “Nella giornata di ieri (30 maggio) ci sono stati contatti diretti tra la Juventus e Stefano Pioli, cercato anche dall’Atalanta”.

Pioli in lizza per la panchina della Juventus

In effetti, dopo l’addio di Cristiano Giuntoli e l’arrivo di Damien Comolli come nuovo dirigente, la Juventus è entrata in una fase di profondi cambiamenti. A questo si aggiunge la probabile nomina di Matteo Tognozzi, pronto a fare ritorno in bianconero con un ruolo dirigenziale ancora da ufficializzare. Nei prossimi giorni sono attese tutte le conferme del caso, ma è evidente che la società non vuole perdere tempo e sta cercando di mettere insieme i pezzi il prima possibile per pianificare la prossima stagione.

Pioli, nel frattempo, si sta godendo un periodo di riposo dopo la sua esperienza in Arabia Saudita. “Il tecnico si trova in vacanza dopo aver concluso la stagione con l’Al Nassr.

In questo momento è un candidato per la panchina bianconera”, ha aggiunto Accomando, sottolineando come Pioli si stia prendendo il tempo necessario per riflettere sul proprio futuro. L'ex allenatore del Milan rimane uno dei profili più seguiti dal nuovo responsabile dell’area sportiva juventina, Damien Comolli.

Il compito di Comolli, infatti, è tutt’altro che semplice. L’ipotesi del ritorno di Antonio Conte era stata accarezzata a lungo e la Juventus non aveva previsto un piano alternativo. Con il no di Conte, Comolli ha dovuto quindi mettere in moto la macchina bianconera, valutando diversi nomi per la panchina. Le prossime settimane si preannunciano decisive e non è da escludere che possano spuntare anche soluzioni a sorpresa, ad esempio dall'estero.

Cambi al vertice

Nel frattempo, la società sta lavorando per dare alla squadra un nuovo impulso, anche a livello dirigenziale. L’arrivo di Comolli e il possibile ritorno di Tognozzi rappresentano un segnale chiaro di rinnovamento: la Juventus vuole lasciarsi alle spalle una stagione complicata e guardare al futuro con maggiore serenità e ambizione. Nei prossimi giorni è attesa anche la separazione ufficiale da Giuntoli. Il nuovo allenatore, quindi, sarà un tassello fondamentale di questa ricostruzione, sia per quanto riguarda il gioco che per la gestione del gruppo.