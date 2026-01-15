La Juventus continua a muoversi con attenzione sul fronte offensivo, valutando profili che possano garantire solidità immediata ma anche una prospettiva di medio-lungo periodo. In quest’ottica, nelle ultime ore, è emerso con forza il nome di Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace che sta attirando l’interesse della dirigenza bianconera. Il club inglese, però, come rivelato da Gianluca Di Marzio, vorrebbe una cifra compresa tra 30/35 milioni.

La Juventus valuta Mateta

Il club torinese ha iniziato a raccogliere informazioni sull’attaccante francese, avviando i primi dialoghi esplorativi con l’entourage del giocatore e con la società inglese.

Al momento non si parla ancora di una vera e propria trattativa avanzata, ma di un sondaggio concreto per capire margini, costi e fattibilità dell’operazione, soprattutto in vista della finestra di gennaio.

Dal canto suo, il Crystal Palace non sembra intenzionato a fare sconti. La valutazione del cartellino di Mateta si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, cifra che riflette sia il rendimento dell’attaccante in Premier League sia l’importanza che riveste all’interno del progetto tecnico del club londinese. Una richiesta che obbliga la Juventus a riflettere attentamente prima di affondare il colpo.

Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda il parere dell’allenatore. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe già espresso un giudizio positivo sul profilo di Mateta, apprezzandone le caratteristiche fisiche, la capacità di lavorare per la squadra e la pericolosità in area di rigore.

Il tecnico vede nel francese un attaccante compatibile con le sue idee di gioco.

L’eventuale investimento avrebbe inoltre una valenza strategica importante. Con l’addio di Dusan Vlahovic previsto al termine della stagione, la Juventus sta valutando l’inserimento di un centravanti che possa essere utile sia nell’immediato sia come punto di riferimento per il futuro. In questo scenario, Mateta rappresenta uno dei nomi principali su cui la dirigenza bianconera sta concentrando le proprie riflessioni.

Chiesa disposto ad abbassarsi l’ingaggio

Parallelamente alle valutazioni su altri fronti di mercato, la Juventus continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Federico Chiesa. L’esterno offensivo resta un profilo molto apprezzato in casa bianconera, ma l’operazione non si presenta semplice dal punto di vista economico.

Il Liverpool, infatti, non sembra intenzionato a rivedere al ribasso le proprie richieste e per lasciar partire il giocatore continua a chiedere una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Dal punto di vista del calciatore, però, la volontà appare piuttosto chiara.Chiesa gradirebbe un ritorno a Torino e, pur di facilitare l’operazione, sarebbe disposto anche a rivedere le proprie pretese sull’ingaggio. Il calciatore classe 97 è consapevole che, nell’attuale contesto tecnico, potrebbe partire inizialmente come alternativa a Kenan Yildiz, accettando quindi un ruolo meno centrale.

Al momento non resta che attendere e capire se le posizioni dei club potranno avvicinarsi nelle prossime settimane, aprendo uno spiraglio concreto per l’operazione.