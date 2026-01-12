In casa Juventus, la dirigenza starebbe lavorando su un doppio binario per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti già in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore, il ds Marco Ottolini starebbe puntando al prestito con diritto di riscatto per Federico Chiesa, cercando di sfruttare il poco spazio trovato dall'esterno a Liverpool. Contemporaneamente, i bianconeri starebbero gettando le basi per bloccare Bernardo Silva in vista di giugno, approfittando della scadenza di contratto del portoghese con il Manchester City.

Perché la Juve punterebbe al prestito di Federico Chiesa

Il ritorno di fiamma per Chiesa sarebbe ormai diventato l'argomento principale del mercato invernale della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool potrebbe accettare un'offerta definitiva vicina ai 15 milioni di euro per lasciar partire il calciatore a titolo definitivo.

Tuttavia, la Juventus preferirebbe la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo mesi complessi trascorsi in Premier League, ai margini della rosa allenata da Arne Slot, questa strategia permetterebbe alla società di testare le condizioni fisiche e atletiche di Chiesa, con Ottolini vorrebbe garanzie sulla tenuta del giocatore prima di impegnarsi in un investimento a lungo termine, evitando di pesare eccessivamente sul bilancio immediato del club.

Come giocherebbe la Juve di Spalletti con Chiesa

L'eventuale arrivo dell'esterno azzurro offrirebbe a Luciano Spalletti numerose soluzioni tattiche. Il tecnico toscano, noto per valorizzare gli esterni nel suo 4-3-3, potrebbe far giocare Chiesa su entrambe le corsie, oppure fare dell’azzurro l’ideale vice di Kenan Yildiz.

In un 4-2-3-1, Chiesa potrebbe diventare l'elemento ideale per fornire strappi e imprevedibilità alla manovra, agendo sulla trequarti offensiva sia a destra che a sinistra.

Con la sua capacità di saltare l'uomo e la propensione agli inserimento offensivi, l'attaccante azzurro garantirebbe quella profondità che Spalletti ritiene fondamentale per scardinare i blocchi bassi avversari.

Il tecnico bianconero punterebbe forte sulla conoscenza reciproca maturata durante l'esperienza comune in Nazionale.

La Juve punterebbe a Bernardo Silva per giugno

Se Chiesa rappresenterebbe il rinforzo immediato, il grande sogno per l'estate resterebbe Bernardo Silva. Il talento del Manchester City pare sia ormai arrivato agli sgoccioli della sua avventura inglese e, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, potrebbe liberarsi a parametro zero.

In questo senso, la Juventus starebbe intensificando i contatti con l'entourage del portoghese per battere la concorrenza internazionale. Infatti, un profilo con la sua esperienza e qualità tecnica alzerebbe in maniera esponenziale il livello del centrocampo bianconero, portando quella mentalità vincente necessaria per competere in Europa. In questo senso, Ottolini starebbe studiando un contratto pluriennale importante, convinto che il fuoriclasse possa diventare, per carisma e visione di gioco, il giocatore perfetto per la Juventus.