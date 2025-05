Le manovre in attacco terranno banco nelle prossime settimane in casa Juventus. Dusan Vlahovic sembra destinato a partire, non c'è accordo per il rinnovo e il suo stipendio diventerà troppo oneroso per il club di Torino. Così Giuntoli andrà a caccia di un sostituto che però non basterà perché anche l'anno prossimo saranno tre le competizioni. Così sta prendendo corpo la possibilità di puntare ancora su Kolo Muani, centravanti francese che avrebbe espresso la volontà di rimanere.

Kolo Muani-Juventus, prove di intesa

Il giocatore ha definito pochi giorni fa la Juve "una grande famiglia", parole al miele per un ragazzo che nelle ultime settimane è rientrato di prepotenza nel radar di Tudor.

Il tecnico croato all'inizio del suo mandato gli aveva sempre preferito Vlahovic destinando al transalpino solo alcuni scampoli di partita. Dal 23 aprile in poi il francese però è stato inserito nella formazione titolare e non ha più lasciato la maglia. Quattro presenze di fila, tutte dall'inizio, condite dal gol con il Monza.

Un attestato di stima da parte del tecnico e che potrebbe cambiare il futuro di Kolo Muani. A metà aprile il giocatore sembrava essere molto lontano da Torino, città in cui è arrivato in prestito secco a gennaio dal PSG. Oggi invece sono in salita le quotazioni della sua permanenza, l'attaccante sta convincendo e potrebbe restare nella rosa bianconera anche nella prossima stagione, come da sua volontà.

Partita aperta con il PSG

Oltre che sul fronte giocatore, qualcosa si starebbe muovendo anche tra le società, con contatti sempre più fitti. La Juventus avrebbe infatti contattato il Paris Saint Germain per capire quali potrebbero essere le intenzioni del club. I parigini, oggi concentrati solo sulla finale di Champions League, non avrebbero chiuso ad un accordo per l'addio di Kolo Muani, ma ci sono ancora parecchie incertezze sulla possibile formula. Il prestito sarebbe l'ideale per la Juventus che dovrà dirottare le risorse in arrivo da Vlahovic su un colpo offensivo, con Osimhen che resta il sogno di Giuntoli.

Così il francese potrebbe diventare l'acquisto low cost a titolo temporaneo, ci sarebbe però uno scoglio abbastanza importante da superare.

La Vecchia Signora valuterebbe con piacere la soluzione del diritto di riscatto a fine stagione, mentre il PSG vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto del cartellino. Le trattative sarebbero ancora allo stato embrionale, la volontà del giocatore può avere un peso e magari per addolcire la posizione dei transalpini Giuntoli potrebbe accettare il diritto di riscatto ma a una cifra più bassa per il cartellino.

Il piano sarebbe questo ma molto dipenderà dalla posizione che la Juve conquisterà alla fine di questo campionato. I bianconeri sono in piena corsa per il quarto posto, la qualificazione alla Champions League porterebbe molte risorse, alcune delle quali potrebbero essere destinate all'operazione Kolo Muani. Se invece sarà Europa League tutto potrebbe cambiare.