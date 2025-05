Con il passare del tempo, la situazione contrattuale tra Dusan Vlahovic e la Juventus si fa sempre più complicata e restando tale, potrebbe aprire degli scenari potenzialmente inaspettati. Acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 per 70 milioni di euro più 10 di bonus, il contratto del centravanti serbo scade nel giugno 2026 e se la Juventus non riuscirà a trovare un’intesa con il giocatore per un’eventuale rinnovo, o non troverà il modo di cederlo nella prossima sessione estiva di calciomercato, il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno diventerà piuttosto concreto.

Tra Vlahovic e la Juve manca ancora il rinnovo del contratto

Nonostante alcuni possibili timidi approcci avvenuti in passato e qualche dichiarazione sulla volontà di allungare il contratto tra le parti, a oggi però si registra ancora nessun tipo novità su un possibile accordo tra Vlahovic e la Juventus.

Anzi. Secondo alcune indiscrezioni, le parti sembrano piuttosto distanti sia sulle cifre dell'ingaggio, sia sulla durata del nuovo accordo. Infatti, se da una parte la Juventus avrebbe proposto in passato al giocatore un contratto al ribasso (sette/otto milioni di euro d’ingaggio all'anno rispetto ai 12.5 della prossima stagione) con il prolungamento di un paio di anni dell’attuale contratto, dall’altra, l’entourage di Vlahovic non avrebbe ancora dato una risposta, facendo intuire come l’offerta non sia consona con le aspettative del giocatore.

Per Vlahovic solo voci di mercato ma nulla di concreto

Oltre all’intricata situazione contrattuale, la Juventus deve fare in conti anche con la mancanza di offerte o interesse concreto da parte di altri club per Vlahovic. Se in passato il giocatore è stato accostato ad Arsenal, Manchester United o Chelsea, a oggi, e non solo per l’elevato ingaggio, l’interesse da parte di altri club per il giocatore sembra essere ai minimi storici.

Infatti, nonostante Vlahovic sia considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori attaccanti in attività, dall’approdo alla Juventus, il suo rendimento è stato spesso altalenante, tanto che nella stagione in corso è riuscito a mettere insieme solo 14 gol complessivi (nove in Serie A) in 38 presenze con la maglia della Juventus.

Troppo poco per la società bianconera ma anche per qualsiasi altro club che oltre a farsi carico del pesante ingaggio, voglia investire 40/50 milioni di euro per il suo cartellino.

Il possibile interesse del Fenerbahce per Vlahovic

Nelle ultime ore, alcune voci di mercato provenienti dalla Turchia parlano di un presunto interesse del Fenerbahce per Vlahovic e di una possibile offerta di 35/40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, con l’attaccante serbo, pare richiesto esplicitamente da Josè Mourinho, che andrebbe a percepire 10 milioni di euro l’anno per quattro anni.

Offerta, che seppur confermata, non sarebbe sufficiente a coprire i 50 milioni di euro che la Juventus vorrebbe incassare dal cartellino di Vlahovic.

Inoltre, anche se la società bianconera accettasse una cifra al ribasso, un'eventuale operazione di mercato tra i due club potrebbe essere piuttosto complessa fin dal principio. Questo perché bisognerà sicuramente considerare le ambizioni del giocatore e la sua volontà di approdare in un campionato di livello inferiore rispetto a Seria A, Premier League o LaLiga.