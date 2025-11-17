La Juventus ha un sogno, portare a Torino Mike Maignan la prossima estate a parametro zero. La complicata situazione contrattuale del portiere con il Milan può spianare la strada della Vecchia Signora che, però, dovrà fronteggiare anche big europee del calibro di Chelsea e Bayern Monaco. Non c'è da stupirsi: si tratta, infatti, di uno dei portieri migliori del mondo, ha dimostrato sia in Italia che in Francia di poter essere un valore aggiunto per quasi tutte le squadre.

L'offerta della Juventus per Mike Maignan

Non sarà facile ma la sensazione è che la Juventus ci proverà con forza.

Comolli e Chiellini starebbero già studiando un piano per battere la concorrenza mettendo sul piatto un contratto lungo da 5 o 6 milioni a stagione. Difficile, oggi, andare oltre visto che uno degli obiettivi della società è controllare i conti senza spese esagerate.

L'ingaggio di Maignan sarebbe, comunque, tra i più alti della rosa, andando a pareggiare quello di Bremer o di David. L'ingaggio a parametro zero permette questa possibile soluzione che piacerebbe alla Juve per diversi motivi: il primo è quello di donare la porta ad un numero uno affidabile e migliore probabilmente di Di Gregorio; il secondo è che il francese conosce già il nostro campionato e ha grande esperienza internazionale, insomma un profilo perfetto per i pali dei piemontesi.

La situazione con il Milan

L'affare potrebbe svilupparsi solo se il Milan non dovesse riuscire a trovare una soluzione. Maignan ha il contratto in scadenza la prossima estate, per ora nonostante i tanti colloqui la dirigenza rossonera non è riuscita a trovare un punto d'incontro e il tempo stringe. Se il portiere non dovesse accettare un prolungamento, già a febbraio potrebbe firmare per una nuova squadra in cui poi accasarsi a partire da giugno 2026.

La trattativa con il Milan non decolla per un paio di motivi: il primo è quello economico con Maignan che attualmente ha uno stipendio da 2,8 milioni e i rossoneri che non vorrebbero andare oltre i 5 a stagione. In più ci sarebbero alcuni dubbi rispetto alle ultime prestazioni, un po' altalenanti dell'estremo difensore transalpino.

Le altre squadre interessate

Se Maignan e il Milan non dovessero trovare un accordo è abbastanza ovvio che il portiere diventerebbe un oggetto del desiderio per tanti durante il prossimo mercato. Un giocatore di questo livello a parametro zero fa gola a tanti, iniziando dal Chelsea che continua a cercare un numero uno di spessore internazionale senza trovarlo. Il transalpino del Milan farebbe al caso di Maresca che, già in estate, si sarebbe fatto avanti con un'offerta da 18 milioni di euro, respinta dal Diavolo rossonero.

I blues sarebbero in prima fila per sfidare la Juventus, ma non sarebbero soli nella corsa. Il Bayern Monaco, infatti, deve decidere il dopo Neuer con la saracinesca tedesca che si avvia verso il tramonto della carriera e, al momento, non ha un erede.

Maignan sarebbe uno dei profili vagliati dalla dirigenza bavarese. Chelsea e Bayern hanno una potenza economica più alta rispetto alla Juventus, potrebbe offrire un ingaggio più alto e così è necessario il tempismo, chi si muove per primo potrebbe fare breccia nel cuore di Maignan e vincere la sfida.